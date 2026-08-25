Familias de migrantes desaparecidos exigen que los Estados asuman la búsqueda

Durante la jornada se destacó que las familias llevan años buscando a sus seres queridos y que esta responsabilidad no debe recaer exclusivamente sobre ellas.

Ciudad de Panamá/Los rostros de migrantes de Sudamérica y Centroamérica que desaparecieron mientras intentaban llegar a Estados Unidos fueron recordados este martes en la ciudad de Panamá, donde familiares y organizaciones se reunieron para exigir respuestas y reforzar los mecanismos de búsqueda.

El encuentro regional fue impulsado por la Defensoría del Pueblo, con participación de representantes de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, con el propósito de abordar la desaparición de personas migrantes y las obligaciones de los Estados frente a estos casos.

Durante la jornada se destacó que las familias llevan años buscando a sus seres queridos y que esta responsabilidad no debe recaer exclusivamente sobre ellas.

“Que las víctimas no carguen en sus espaldas la responsabilidad de la búsqueda de sus familiares, sino que se resalte la responsabilidad de los Estados, que son suscriptores de las convenciones internacionales de derechos humanos, precisamente en buscar que estos casos no prescriban y que se continúe con la búsqueda de estas personas que no han aparecido por muchos años”, afirmó Ángela Russo, defensora del pueblo.

Uno de los testimonios fue el de la hondureña Marcia Martínez, quien relató la experiencia de su familia tras la desaparición de su hermana. Después de 21 años, logró encontrarla de manera fortuita a través de las redes sociales, un proceso en el que también tuvo un papel importante el activismo de familiares de personas desaparecidas.

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Martínez aseguró que estos casos demuestran que la esperanza no debe perderse y que las organizaciones continuarán trabajando hasta encontrar a quienes todavía permanecen desaparecidos.

“Existimos personas que hemos tenido desaparecidos, que hemos tenido respuesta, nos hemos encontrado y eso es lo que tenemos que hacer: encontrarlos. Nosotros, como comité, decimos que va a desaparecer nuestro comité hasta que encontremos al último desaparecido”, expresó.

Para Carmen Villa, del Comité contra las Desapariciones Forzadas, la búsqueda de personas migrantes desaparecidas continúa siendo un desafío, especialmente porque algunas familias pasan décadas sin conocer qué ocurrió con sus seres queridos.

“Será siempre un desafío. Hay personas que siempre buscan a sus familiares por décadas sin saber qué les pasó y la obligación de buscar no es de los familiares, es una obligación de los Estados. Los Estados deben buscar a las personas desaparecidas”, sostuvo.

Durante el encuentro también se resaltó la importancia de que los protocolos y mecanismos de búsqueda sean construidos a partir de las experiencias de las propias familias de las víctimas, quienes conocen de primera mano las dificultades que enfrentan durante estos procesos.

En el caso de Panamá, la Defensoría del Pueblo recordó que el país tiene responsabilidades específicas al ser utilizado como territorio de tránsito por miles de personas migrantes que atraviesan la región en su camino hacia Norteamérica.

Las organizaciones participantes insistieron en la necesidad de fortalecer la cooperación entre países para evitar que los casos queden sin seguimiento y garantizar que las investigaciones continúen independientemente del tiempo transcurrido.

El encuentro regional puso nuevamente en el centro a las familias de los desaparecidos, quienes reclaman que la búsqueda de sus seres queridos sea asumida como una obligación estatal y no como una carga que deban enfrentar solas.

Con información de Elizabeth González