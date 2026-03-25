Feria de Colón promete cultura, gastronomía y diversión para toda la familia

La Feria Nacional de Colón se proyecta como un espacio de encuentro familiar, impulso económico y promoción cultural, con una oferta que busca resaltar la identidad y tradiciones de la provincia.

Colón/La Feria Nacional de Colón se celebrará del 8 al 19 de abril en la comunidad de Buena Vista, con una variada agenda de actividades culturales, gastronómicas y presentaciones artísticas que buscan atraer a miles de visitantes.

El evento fue lanzado oficialmente este miércoles, en una jornada que incluyó la coronación de la nueva soberana, Chani Arrocha, quien será la encargada de engalanar los 11 días de feria en la provincia.

De acuerdo con el presidente del patronato, Felipe Anaya, se espera la asistencia de más de 100 mil visitantes, consolidando esta actividad como uno de los eventos feriales más importantes del país.

El dirigente detalló que para esta edición ya se cuenta con 315 expositores inscritos, entre emprendedores, empresas y pequeños comerciantes, quienes han formalizado su participación durante los últimos meses.

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“Estamos terminando de formalizar con aquellos emprendedores y empresas que se han inscrito desde hace tres meses para este gran evento ferial”, explicó.

Entradas, transporte y atracciones

Las autoridades informaron que las entradas podrán adquirirse tanto en una plataforma digital habilitada como en las taquillas ubicadas en los terrenos de la feria.

Los precios se mantendrán accesibles:

$2 para adultos

$1 para niños y adultos mayores

Entrada gratuita para personas con discapacidad

Además, se anunció que los niños con discapacidad podrán acceder gratuitamente a los juegos mecánicos, siempre bajo supervisión.

Sobre el parque de diversiones, Anaya aclaró que se trata de una empresa con trayectoria en ferias nacionales como las de David, Boquete y Azuero, lo que garantiza seguridad y experiencia para los asistentes.

En cuanto al transporte, el patronato adelantó que se coordinará nuevamente con las líneas de buses para ofrecer traslados económicos y accesibles, especialmente en horario nocturno, uno de los puntos que generó inquietudes en ediciones anteriores.

Invitación a la feria

Por su parte, la reina Chani Arrocha extendió una invitación a la población:

“Los invito del 8 al 19 de abril a disfrutar de nuestra gastronomía, agricultura, nuestros bailes y, sobre todo, de nuestra diversión. Esta es tu feria”, expresó.

La Feria Nacional de Colón se proyecta como un espacio de encuentro familiar, impulso económico y promoción cultural, con una oferta que busca resaltar la identidad y tradiciones de la provincia.

Información de Néstor Delgado