Festival de la Mejorana: Guararé abre la fiesta del folclor panameño con la coronación de Lourdes Esquivel

Guararé, Los Santos/¡Guararé, Guararé, Guararé, yo me voy pa Guararé! La noche de este sábado 20 de septiembre arrancó el Festival Nacional de la Mejorana, la fiesta predilecta de los amantes del folclor panameño y que se extenderá hasta el próximo lunes 29.

La celebración, que también rinde honor a la patrona guarareña Virgen de Las Mercedes, inició con la despedida de María Luz Saavedra, reina 2024, y la coronación de su sucesora Lourdes Mercedes Esquivel la noche del sábado, y continuó este domingo con la esperada construcción de la barrera de toros, una de las actividades más importantes del festival.

Lourdes Esquivel manifestó su orgullo por portar la corona, ser la representante del pueblo guarareño y, sobre todo, la soberana del festival más importante del país. Recordó que esta semana también se darán las actividades religiosas como la salve y procesión en honor a la Virgen de Las Mercedes y la romería en el busto de Manuel Fernández Zarate. El 26 será la tradicional atolladera, el 27 los concursos, el domingo 28 el desfile folclórico y el lunes 29 el gran cierre.

Su majestad contó que entre las cosas que más les emociona de este festival está la noche de coronación, el desfile de carreta y el cariño del pueblo.

Ernesto Vergara, presidente del patronato del Festival Nacional de la Mejorana, destacó que la noche de coronación duró 4 horas entre lujo, esplendor y tradición. Resaltó que, como todos los años, el pueblo acudió a la junta para la construcción de la barrera de toros, algo que es muy tradicional en estas fiestas.

Para el domingo se esperan 40 carretas, 18 agrupaciones folclóricas y más de 100 delegaciones infantiles y juveniles. Espera que el comportamiento de las personas sea digno de esta actividad que resalta la cultura y tradición de los panameños.

Este año Guararé celebra 76 aniversarios del Festival Nacional de la Mejorana.

Información de Eduardo Javier Vega