Fiestas Patrias: Autoridad del Tránsito inspecciona buses en la terminal de Albrook

Los inspectores verificaron neumáticos, carrocerías, extintores y pólizas. También revisaron las licencias de los conductores y les practicaron pruebas de alcoholemia.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los buses que incumplan las medidas de seguridad no podrán salir de la Terminal Nacional de Transporte de Albrook hasta corregir las fallas detectadas, advirtió Nicolás Brea, director general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), durante un operativo previo a los viajes por los días de asueto.

Ante el flujo de pasajeros hacia el interior del país, la entidad inspeccionó las condiciones de las unidades y verificó la documentación de los conductores para reducir los riesgos durante los traslados.

"El que no cumple con las medidas de seguridad será sancionado y ese bus no podrá salir hasta que resuelva lo que presente como problema", manifestó Brea.

Revisión de buses y conductores

El operativo incluyó la inspección de las carrocerías y los neumáticos, así como la verificación de que cada unidad contara con extintor y una póliza vigente.

Los funcionarios también solicitaron las licencias de conducir, comprobaron que fueran las adecuadas para el servicio y revisaron si los transportistas mantenían saldos pendientes por infracciones de tránsito. Además, se practicaron pruebas de alcoholemia.

"Es decir, que parta de aquí con la norma de seguridad básica para un viaje seguro", expresó el director de la ATTT.

En la jornada participaron más de siete inspectores de la institución, junto con personal de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito.

Controles durante el asueto

Brea indicó que las inspecciones continuarán durante los días de asueto y que habrá presencia de inspectores en las vías. También está previsto un operativo nacional con policías de tránsito desplegados a lo largo de la carretera Interamericana.

El funcionario pidió a los conductores particulares y del transporte público circular con responsabilidad y adecuar la velocidad a las condiciones de la vía.

"Hacemos un llamado a todos los conductores de transporte terrestre, tanto particulares y sobre todo con los públicos, a que transiten sobre la vía de manera responsable", señaló.

El llamado incluye respetar las señales de tránsito, evitar el exceso de velocidad, no conducir bajo los efectos del alcohol y mantener la atención al volante.

Largas filas en Albrook para viajar al interior por Fiestas Patrias

En tanto, desde muy temprano de este viernes, desde la Terminal Nacional de Transporte de Albrook se reportan largas filas de ciudadanos que buscan viajar al interior del país para pasar los días de asueto con sus familias. Las filas más extensas se registran en las rutas hacia Bocas del Toro, Chiriquí y Chame.

En 2025, más de 65 mil personas se movilizaron durante las Fiestas Patrias.

Con información de Jessica Roman.