Panamá condena ataque contra buque de bandera panameña frente a Omán
La Marina Real de Omán evacuó a 25 tripulantes, quienes recibieron atención médica.
Ciudad de Panamá, Panamá/Un ataque contra el buque mercante RITI, de bandera panameña, provocó un incendio a bordo y obligó a evacuar a sus 25 tripulantes frente a las costas del Sultanato de Omán, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.
En un comunicado, la Cancillería expresó su preocupación y condenó el ataque. De acuerdo con la información oficial del Centro de Seguridad Marítima de Omán, citada en el comunicado, el incidente ocurrió a unas 10 millas náuticas de las costas de la gobernación de Musandam.
En su pronunciamiento, Panamá pidió respeto al derecho internacional y protección para el transporte marítimo comercial.
"Panamá reitera su rechazo a los actos que ponen en riesgo la vida de la gente de mar y la seguridad de la navegación internacional, y hace un llamado al respeto del derecho internacional y a la protección del transporte marítimo comercial", expresó la Cancillería.
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Evacuación de los tripulantes
La Marina Real de Omán, en coordinación con el Centro de Seguridad Marítima, realizó las labores de evacuación.
"La Marina Real de Omán, en coordinación con el Centro de Seguridad Marítima, realizó la evacuación de los 25 tripulantes, quienes recibieron la atención médica necesaria", indicó el ministerio.
El Gobierno panameño agradeció a las autoridades del Sultanato de Omán por su pronta intervención y por las labores de rescate que permitieron salvaguardar la vida de los tripulantes.