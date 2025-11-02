Fiestas Patrias 2025: conoce las rutas y escuelas que desfilarán este 3 de noviembre

Los desfile se desarrollarán en dos recorridos oficiales: Ruta 1 y Ruta 2 , ambas con inicio a las 7:30 a.m.

Panamá/Con motivo de la celebración del 3 de noviembre, día de la separación de Panamá de Colombia, el país se prepara para recibir los tradicionales desfiles patrios.

De acuerdo con el listado oficial de Desfiles Patrios 2025 publicado por el Comité Organizador Nacional, este año se habilitarán dos rutas principales:

La Ruta 1: iniciará a las 7:30 a.m. en el Parque simón Bolívar, Calle 3ra, hasta la Calle 26, avenida Balboa.

La Ruta 2: arrancará en la intersección de iglesia Nuestra Señora del Carmen y termina en la estación de la vía Argentina-Caja de Ahorros.

En total participarán en ambas rutas un total de 101 delegaciones entre bandas independientes, estudiantiles y estamentos de seguridad.

En la Ruta 1 y 2 la abrirán los motorizados de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). Luego se comenzará con el acto protocolar de los abanderados de cada ruta.

Entre los centros educativos que marcharán por la ruta 1 figuran la Escuela de Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega, el Instituto Panamericano, el Colegio María Inmaculada, el Colegio San Agustín, el Instituto América, el Instituto Fermín Naudeau, el Colegio Adventista Metropolitano, el Colegio José Antonio Remón Cantera, el Instituto William H. Kilpatrick, el Instituto Italiano Enrico Fermi, el Colegio Elena Chávez de Pinate y el Instituto Comercial Bolívar, entre otros

Asimismo, la jornada de esta ruta contará con la presencia de bandas invitadas San Cristóbal de Chepo, la Autónoma de Veteranos de Panamá, Independiente Cristiana Éxodo 2019, Independiente Décima Provincia y la Generación de Oro.

¿Quiénes estarán en la ruta 2?

Por su parte, la Ruta 2 incluirá la participación de instituciones como el Instituto Nacional, el Colegio La Salle, el Instituto Técnico Don Bosco, la Escuela Profesional Isabel Herrera Obaldía, el Colegio Javier, el Colegio Claret, la Escuela Panamá y el Colegio Las Esclavas, entre otras delegaciones educativas, además de la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Migración

Las bandas independientes invitadas a esta ruta son: Panamá para Cristo, Autónoma Metropolitana, Nacional Centenario, Mega Banda, Banda Búho de Oro y El Hogar.

Como es tradición, los desfiles patrios rendirán tributo a los próceres de la independencia panameña, destacando el orgullo nacional y la participación de miles de estudiantes, docentes, bandas independientes y cuerpos uniformados que llenarán las calles de música, color y civismo.

Los estamentos de seguridad, también participarán en los desfiles. Estarán el Servicio de Protección Institucional, el Servicio Nacional Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras en ambas rutas.