Fiestas Patrias 2025: Gobierno anuncia cronograma de actos protocolares y actividades oficiales

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno Nacional dio a conocer este miércoles 29 de octubre el programa oficial de actividades con motivo de las Fiestas Patrias 2025, que se extenderán del 2 al 5 de noviembre.

Los actos incluirán ceremonias solemnes, romerías, desfiles y sesiones protocolares en la ciudad de Panamá y Colón, con la participación del presidente José Raúl Mulino, autoridades del Estado y delegaciones cívicas.

Romería al Cementerio Amador – 2 de noviembre

Las actividades patrias iniciarán el domingo 2 de noviembre, Día de los Difuntos, con la tradicional romería al Cementerio Amador. El presidente de la República, José Raúl Mulino, encabezará la ceremonia, acompañado de ministros, viceministros y autoridades locales.

A las 8:00 a.m. se colocará una ofrenda floral ante el mausoleo del Dr. Manuel Amador Guerrero, primer presidente de la República, seguida de una guardia de honor del Servicio de Protección Institucional (SPI) y las palabras del Dr. Adolfo Ahumada, orador de fondo.

Posteriormente, se rendirá homenaje a los Soldados de la Independencia, con intervención del orador Vladimir Berrío-Lemm, designado por el Consejo Municipal de Panamá, y la interpretación del Himno Nacional a cargo de la Banda Republicana.

3 de noviembre: 122 años de la Separación de Panamá de Colombia

El lunes 3 de noviembre, Panamá conmemorará el 122° aniversario de la Separación de Panamá de Colombia con actos oficiales en el Palacio de las Garzas, la Basílica Catedral Santa María la Antigua y el Palacio Municipal Demetrio H. Brid. Las celebraciones iniciarán a las 5:00 a.m. con las tradicionales dianas patrias, a cargo de los estamentos de seguridad y cuerpos de bomberos.

A las 7:00 a.m., el presidente Mulino izará el Pabellón Nacional en la Presidencia y entregará la bandera al abanderado oficial, Rodolfo Moreno. Luego, se celebrará un Tedeum presidido por el arzobispo metropolitano José Domingo Ulloa Mendieta. El acto contará con la asistencia de autoridades de los tres órganos del Estado, el cuerpo diplomático y representantes de instituciones públicas.

A las 8:30 a.m., se realizará la sesión solemne del Consejo Municipal de Panamá en el Palacio Municipal, con palabras del alcalde Mayer Mizrachi Matalon y del presidente del Consejo Municipal, Senén Mosquera. Los desfiles patrios comenzarán a las 9:30 a.m., recorriendo las rutas tradicionales en la ciudad capital. Los ministros, viceministros y directores participarán desde las tarimas oficiales ubicadas en la Vía España y otros puntos de observación.

4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios

El martes 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios, los actos oficiales iniciarán a las 6:00 a.m. en el Palacio Presidencial, con un desayuno protocolar encabezado por el mandatario y la primera dama.

A las 7:00 a.m., el presidente Mulino izará nuevamente la bandera nacional y tomará juramento a la enseña patria, en ceremonia a cargo de la Asociación de Muchachas Guías de Panamá.

De acuerdo con la entidad, el Pabellón Nacional será entregado a la abanderada oficial, Maritza Cedeño Vásquez, presidenta del Colegio Nacional de Abogados. Luego, iniciarán los desfiles patrios con la participación de centros educativos, bandas independientes y entidades públicas.

5 de noviembre: Consolidación de la Separación en Colón

Las festividades culminarán el miércoles 5 de noviembre en la ciudad de Colón, conmemorando la consolidación de la separación de Panamá de Colombia. La institución indicó que el presidente Mulino presidirá los actos en la Plaza Central del Centro de Arte y Cultura, antiguo Colegio Abel Bravo, donde se realizará la izada del pabellón nacional y el juramento a la bandera.

Para las 8:00 a.m., se tiene previsto que tenga lugar la sesión solemne del Consejo Municipal de Colón, con palabras del alcalde Lorenzo Diógenes Galván, el orador oficial Dr. Carlos Tuñón, y el presidente Mulino. Durante la ceremonia se entregarán reconocimientos y se rendirá homenaje a figuras destacadas de la provincia.

Los desfiles patrios en Colón iniciarán a las 10:00 a.m., desde la tarima presidencial frente a la entrada principal de la Zona Libre, con la presencia de autoridades nacionales, locales y cuerpos estudiantiles.