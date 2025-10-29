Fiestas patrias | Dianas, desfiles y dos rutas: Así se celebrarán los 122 años de vida republicana

La celebración de los 122 años de la Separación de Panamá de Colombia tendrá una jornada cargada de tradición.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con la proximidad del mes de noviembre, Panamá se prepara para conmemorar sus fiestas patrias. El calendario de actividades, que inicia el domingo 2, incluye ceremonias solemnes, desfiles masivos y el tradicional intercambio de bandas en las rutas principales de la capital.

2 de noviembre: Homenaje a los difuntos

Los actos en honor al Día de los Difuntos marcan el inicio de las festividades.

Romería y ofrendas: A las 8:00 a.m. se llevará a cabo una romería en el Cementerio Amador. El presidente de la República, José Raúl Molino , colocará una ofrenda floral en el mausoleo del Dr. Manuel Amador Guerrero, el primer presidente del país.

A las se llevará a cabo una romería en el Cementerio Amador. El presidente de la República, , colocará una ofrenda floral en el mausoleo del Dr. Manuel Amador Guerrero, el primer presidente del país. Orador de fondo: El orador principal será el señor Adolfo Ahumada .

El orador principal será el señor . También se colocará una ofrenda floral en el mausoleo de los Soldados de la Independencia.

3 de noviembre: 122 años de separación de Colombia

La celebración de los 122 años de la Separación de Panamá de Colombia tendrá una jornada cargada de tradición:

5:00 a.m.: Dianas tradicionales en el Palacio de las Garzas.

Dianas tradicionales en el Palacio de las Garzas. 7:00 a.m.: Inicio de los actos protocolares con la izada del pabellón nacional a cargo del Presidente, quien lo entregará al abanderado de la jornada, Adolfo Moreno .

Inicio de los actos protocolares con la izada del pabellón nacional a cargo del Presidente, quien lo entregará al abanderado de la jornada, . 7:30 a.m.: Tradicional Te Deum en la Basílica Catedral Santa María la Antigua, seguido de una sesión solemne en el Consejo Municipal.

Tradicional Te Deum en la Basílica Catedral Santa María la Antigua, seguido de una sesión solemne en el Consejo Municipal. 9:30 a.m.: Inicio de los desfiles patrios.

Desfiles Nacionales

El Ministerio de Educación (Meduca), a través de su director general Edwin Gordón, detalló la logística de los desfiles en la capital, que utilizarán dos rutas principales durante dos días.

Ruta 1 Presidencia: 39 bandas escolares, 19 bandas independientes, 3 estamentos de seguridad.

Ruta 2 Vía España (Iglesia del Carmen hasta Caja de Ahorro): 40 bandas escolares, 6 bandas independientes y 2 estamentos.

4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios

Los actos solemnes del Día de los Símbolos Patrios inician a las 7:00 a.m. con la entrega del pabellón nacional a la abanderada, Maritza Cedeño Vázquez, presidenta del Colegio Nacional de Abogados.

Intercambio de bandas: Los desfiles inician a las 8:30 a.m. utilizando las mismas dos rutas, pero las bandas que estuvieron en la ruta 1 el día 3 desfilarán en la ruta 2 el día 4, y viceversa.

5 de noviembre: Celebración en Colón

El cierre de las conmemoraciones centrales se traslada a la provincia de Colón para celebrar la vonsolidación de la Separación.

7:00 a.m.: Izada del pabellón y juramento a la bandera.

Izada del pabellón y juramento a la bandera. Sesión solemne: Se llevará a cabo en el Consejo Municipal, en el Centro de Arte y Cultura de la Ciudad de Colón.

Se llevará a cabo en el Consejo Municipal, en el Centro de Arte y Cultura de la Ciudad de Colón. 10:00 a.m.: Inicio de los desfiles.

Se invita a toda la ciudadanía a compartir y acompañar a los jóvenes estudiantes en estas festividades que honran la historia de la nación.

Con información de Yenny Caballero