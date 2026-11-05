Fiestas patrias: Tránsito reporta tres víctimas fatales y activa inversión de carriles hacia la capital

El operativo de fiestas patrias se mantendrá hasta el 10 de noviembre , debido a que muchas personas aprovecharán el fin de semana largo para continuar sus actividades en el interior.

Tres personas es el saldo fatal en accidentes de tránsito durante el operativo de fiestas patrias hasta el mediodía del 5 de noviembre, mientras las autoridades mantienen la inversión de carriles para facilitar el retorno de los conductores hacia la ciudad de Panamá.

El teniente José Sánchez, de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, confirmó que las víctimas fatales se registraron en Bocas del Toro, el sector de Avenida Balboa y otra en la provincia de Colón.

El balance también refleja 66 accidentes de tránsito y 1,038 boletas impuestas durante las últimas 24 horas. Entre las principales infracciones detectadas figuran el exceso de velocidad, el incumplimiento de las señales de tránsito y conducir bajo los efectos del alcohol.

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Inversión de carriles hasta las 6:00 p.m.

Sánchez informó que la inversión de carriles hacia la ciudad de Panamá inició cerca de las 12:30 m.d., y se mantendría hasta las 6:00 p.m., dependiendo del comportamiento del flujo vehicular.

El operativo comprende el tramo desde San Carlos hasta Sajalices. El segundo tramo corresponde desde Campana hasta El Nazareno en La Chorrera.

Hasta el mediodía de este jueves, las autoridades contabilizaban 112 mil vehículos que viajaron hacia el interior del país y unos 11 mil que habían retornado a la capital.

Sánchez indicó que el operativo de fiestas patrias se mantendrá hasta el 10 de noviembre, debido a que muchas personas aprovecharán el fin de semana largo para continuar sus actividades en el interior.

Durante la jornada también se registró congestionamiento en el puente de las Américas por un desperfecto mecánico de un autobús tipo coaster, que fue retirado por unidades de tránsito para restablecer la circulación.

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y evitar manejar bajo los efectos del alcohol.

Información de Yami Rivas