Fiscalía de Ambiente investiga posibles daños ecológicos en Punta Chame

Las autoridades del Ministerio Público realizaron una inspección tras las denuncias presentadas sobre las afectaciones ambientales que se están presentando en esta zona costera del Pacífico panameño.

Punta Chame/La Fiscalía de Ambiente de la Procuraduría General de la Nación llevó a cabo una inspección en el área de Punta Chame, luego de recibir una denuncia por la presunta extracción irregular de material y posible tala de manglar en el sector de alto valor ecológico.

Durante la inspección, el Procurador General de la Nación realizó una visita de campo como parte del proceso de verificación de los hechos denunciados, ya que la inspección fue desarrollada por parte de la Fiscalía de Ambiente, la cual se efectuó en coordinación con otras instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Esta inspección tuvo como objetivo verificar la situación denunciada y recabar los elementos necesarios que permiten establecer si se han cometido delitos ambientales, así como determinar posibles responsabilidades conforme a la ley vigente.

Punta Chame es reconocida como una playa del Pacífico panameño con alto valor ambiental y ecológico, caracterizada por la alta presencia de manglares y ecosistemas costeros que cumplen un papel fundamental en la protección de la biodiversidad, por lo que su conservación es prioritaria para el Estado.

Ante este hecho ocurrido, la Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso con la defensa del ambiente y los recursos naturales del país, señalando que continuarán desarrollando las investigaciones correspondientes para garantizar la protección del patrimonio natural del país.

Además, las autoridades informaron que, una vez concluidas las diligencias, se adoptarán las medidas legales necesarias de acuerdo con los resultados obtenidos durante la investigación.

