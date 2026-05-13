Fiscalía de Colón inicia investigaciones tras hallazgo de restos humanos en área boscosa

Las autoridades indicaron que las labores se centran en la recolección de indicios que permitan la identificación de la víctima y el avance de las investigaciones para determinar posibles responsables.

Colón, Colón/La Procuraduría General de la Nación informó que se han iniciado investigaciones por un presunto delito contra la vida e integridad personal, luego del hallazgo de restos humanos semienterrados en un área boscosa de la provincia de Colón.

El hecho fue atendido por la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Colón y Guna Yala, que confirmó el inicio de una búsqueda en la zona durante la mañana de este miércoles.

De acuerdo con la información oficial, aproximadamente a las 9:00 a.m. de este miércoles 13 de mayo se ubicaron los restos humanos en un sector ubicado en el límite entre el corregimiento de Cativá y el residencial Altos de Los Lagos.

Tras el hallazgo, funcionarios del Ministerio Público, junto con personal de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), se trasladaron al sitio para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades indicaron que las labores se centran en la recolección de indicios que permitan la identificación de la víctima y el avance de las investigaciones para determinar posibles responsables.

La Procuraduría General de la Nación reiteró que las investigaciones se desarrollan de manera objetiva y transparente, y que se ejercerá la acción penal ante los tribunales de justicia en los casos que corresponda, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley.

En tanto, familiares del joven Christian Ortega, de 17 años de edad, quien hoy cumplía 32 días de desaparición, argumentaron que se trata del cuerpo de este menor.

Pedro Robinson, abuelo de Christian, dijo que pasaron varios días de incertidumbre, por lo que corresponderá a las autoridades seguir las investigaciones.

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