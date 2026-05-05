Fiscalía Electoral allana alcaldía de Arraiján en investigación que involucra a Stefany Peñalba

Las autoridades confirmaron que las diligencias continúan en los distintos puntos intervenidos, donde se recopila documentación y evidencia relacionada con la administración del programa de transporte municipal y la rotulación de los vehículos.

Arraiján, Panamá Oeste/La Fiscalía Electoral llevó a cabo este martes una serie de diligencias de allanamiento en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, en el marco de una investigación por la presunta comisión de delitos electorales relacionados con el uso de bienes del Estado, tras una denuncia contra la alcaldesa Stefany Peñalba.

Los operativos iniciaron aproximadamente a las 3:00 de la tarde y se extendieron hasta horas de la noche en distintos puntos, incluyendo el gimnasio Régulo Sánchez, el despacho superior del Municipio de Arraiján, el departamento de compras y la dirección administrativa de la alcaldía.

En el lugar, la fiscal electoral Maribi Ábrego confirmó que las diligencias buscan recopilar información vinculada a una investigación por el presunto uso de vehículos municipales con fines de promoción personal. “Estamos realizando el rastreo y las diligencias pertinentes para obtener la información requerida para la investigación”, señaló.

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Uso de buses colegiales bajo investigación

El caso está relacionado con el uso de buses tipo coaster del programa de transporte colegial gratuito del municipio, los cuales habrían sido rotulados con imágenes de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, junto a mensajes alusivos a su gestión, incluyendo el eslogan “Arraiján, la nueva ciudad”.

Según las autoridades, al menos cuatro unidades habrían sido identificadas con estos elementos visuales, sin contar además con la franja amarilla reglamentaria que distingue a los bienes oficiales del Estado. También se investiga la posible presencia de imágenes de menores de edad en los vehículos, lo que motivó la participación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) en diligencias paralelas.

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De acuerdo con la fiscalía, en el marco de la investigación se han constatado modificaciones en los buses, incluyendo el cubrimiento de imágenes de la alcaldesa con emojis en algunas unidades.

Denuncia y posible peculado

El caso se desprende de una denuncia penal presentada ante la Fiscalía Anticorrupción por el movimiento Proyecto Arraiján, que solicita investigar un presunto peculado de uso y peculado por apropiación. La denuncia señala la posible utilización de recursos municipales para la promoción de la imagen de la alcaldesa durante un período de veda electoral.

En la querella también se indica que los vehículos habrían sido utilizados para difundir fotografías de la funcionaria a cuerpo entero, acompañadas de mensajes asociados a su campaña política.

Diligencias en curso

Las autoridades confirmaron que las diligencias continúan en los distintos puntos intervenidos, donde se recopila documentación y evidencia relacionada con la administración del programa de transporte municipal y la rotulación de los vehículos.

El Ministerio Público mantiene abierta una investigación de oficio sobre el caso, mientras se esperan los resultados de las inspecciones y el análisis de la información recabada durante los allanamientos.