Fiscalía confirma que restos en fosa clandestina pertenecen a Boris Guerra, privado de su libertad en Changuinola

Los restos corresponden a Boris Guerra, de 30 años, quien había sido privado de su libertad en su propia residencia el pasado 23 de septiembre.

Changuinola, Bocas del Toro/La Fiscalía de Bocas del Toro confirmó el hallazgo de un cuerpo en estado de descomposición dentro de una fosa clandestina ubicada en el sector de Finca 4, distrito de Changuinola.

De acuerdo con las autoridades, los restos corresponden a Boris Guerra, de 30 años, quien había sido privado de su libertad en su propia residencia el pasado 23 de septiembre.

El hallazgo se dio tras labores de investigación del Ministerio Público en coordinación con la Policía Nacional y el apoyo de unidades caninas, lo que permitió ubicar el sitio donde se encontraba el cuerpo. En el lugar, personal de criminalística de la Dirección de Investigación Judicial realizó el levantamiento e inició las primeras diligencias.

Como parte de las pesquisas, dos personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación en la privación de libertad y homicidio de Guerra. Las autoridades mantienen la búsqueda de una tercera persona implicada en el caso.

Te podría interesar: Autoridades investigan privación de libertad a un hombre en Bocas del Toro

Privación de libertad

Según testigos, en la madrugada del 24 de septiembre, alrededor de las 2:30 a.m., varios sujetos ingresaron a la residencia de la víctima en Finca 4, donde lo golpearon y lo obligaron a subir a un vehículo blanco.

Tras el hecho, familiares de Guerra presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía de Changuinola, lo que dio inicio a una investigación que incluyó operativos de inteligencia y unidades de investigación judicial.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer el crimen.

Con información de Nixon Miranda