Autoridades investigan privación de libertad a un hombre en Bocas del Toro

Changuinola, Bocas del Toro/Un hombre de 30 años, identificado como Boris Guerra, fue privado de su libertad la madrugada de este martes en el sector de Finca 4, en Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Según testimonios de testigos, Guerra fue agredido a golpes y empujones por varios sujetos, quienes lo obligaron a subir a un vehículo blanco alrededor de las 2:30 a.m.

Ante el suceso, los familiares de la víctima interpusieron una denuncia formal ante la Fiscalía de Changuinola. El Ministerio Público ha iniciado una investigación y, según el comisionado Jorge Bryant, se están realizando operativos con personal de inteligencia e investigación judicial para dar con su paradero.

Bryant informó a TVN Noticias que las autoridades no descartan que el hecho esté relacionado con antecedentes de la víctima, quien mantiene un historial por posesión de sustancias ilícitas. "No se descarta una hipótesis que pueda estar relacionada a este tema", señaló el comisionado.

Actualmente, las autoridades continúan con la búsqueda de Guerra y recaban pruebas en la zona residencial donde ocurrió el incidente para establecer la dinámica del hecho e identificar a los involucrados. Hasta el momento, no se han reportado detenciones.

Con información de Nixon Miranda