Fiscalía solicita apoyo ciudadano para identificar a un hombre hallado sin vida en San Felipe

De acuerdo con la información oficial, el cuerpo fue ubicado el 27 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 11:45 p.m., en el corregimiento de San Felipe, específicamente en el sector de La Playita, frente a la Presidencia de la República.

Panamá/La Fiscalía Especializada en Homicidio y Femicidio del Área Metropolitana solicitó el apoyo de la ciudadanía para lograr la identificación de un hombre cuya identidad aún se desconoce, en el marco de una investigación por un delito contra la vida y la integridad personal.

De acuerdo con la información oficial, el cuerpo fue ubicado el 27 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 11:45 p.m., en el corregimiento de San Felipe, específicamente en el sector de La Playita, frente a la Presidencia de la República.

Las autoridades detallaron que se trata de un hombre de aproximadamente 1.52 metros de estatura, con un rango de edad estimado entre 40 y 50 años. Presentaba cabello negro corto con canas, tez trigueña, contextura media y barba, bigote y patillas negras con canas.

Al momento de ser ubicado, vestía pantalón jeans azul a la rodilla y un suéter de mangas cortas con rayas azules. Además, mantenía un tatuaje en el tórax anterior izquierdo con la inscripción “YOLANDA”, un rasgo distintivo que podría facilitar su identificación.

La Fiscalía hizo un llamado a cualquier persona que tenga información de familiaridad o que reconozca al individuo, para que se comunique a los teléfonos 524-9951, de la Sección Especializada en Homicidio y Femicidio del Área Metropolitana, o al 524-2518, correspondiente a la Dirección de Investigación Judicial (División de Homicidio).

Las investigaciones se mantienen en curso con el objetivo de esclarecer los hechos y avanzar en la identificación de la víctima.