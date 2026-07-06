Fisioterapia y medicina lideran demanda de servicios especializados en Udelas

Según cifras de la institución, entre enero de 2026 y la fecha se han brindado 8,524 atenciones, superando las 7,895 registradas durante el mismo periodo de 2025.

Ciudad de Panamá, Panamá/Más de 8,000 personas han recibido atención especializada en la Universidad Especializada de las Américas (Udelas) durante los primeros meses de 2026, a través del Centro Interdisciplinario de Atención e Investigación en Educación Salud (Ciaes), que reporta un incremento en la demanda de sus servicios respecto al mismo periodo del año anterior.

Según cifras de la institución, entre enero de 2026 y la fecha se han brindado 8,524 atenciones, superando las 7,895 registradas durante el mismo periodo de 2025, lo que representa un aumento en la cobertura de los servicios dirigidos a la población.

Entre las áreas con mayor demanda destacan fisioterapia, terapia ocupacional y medicina, mientras que el centro también mantiene atención en disciplinas como fonoaudiología, estimulación temprana, psicología, odontología, laboratorio clínico, psicopedagogía y trabajo social.

Del total de atenciones realizadas, 903 correspondieron a pacientes masculinos y 873 a pacientes femeninos provenientes de 28 comunidades de difícil acceso, donde la institución busca acercar servicios especializados a personas con limitaciones económicas o geográficas.

La rectora de Udelas, Nicolasa Terreros Barrios, señaló que estas cifras reflejan la capacidad de respuesta de la universidad y el trabajo de un equipo multidisciplinario enfocado en brindar atención integral a sectores vulnerables.

Por su parte, el director del Ciaes, Ramiro Campos, destacó que la estrategia de atención interdisciplinaria permite no solo brindar tratamientos, sino también acompañamiento para la recuperación, desarrollo y reintegración de los pacientes.

Campos resaltó que llevar servicios como fisioterapia, fonoaudiología, estimulación temprana y psicología a zonas de difícil acceso contribuye a reducir brechas en la atención especializada y permite identificar casos que podrían agravarse por falta de seguimiento oportuno.

El Ciaes cuenta con una cartera de 11 disciplinas orientadas a la atención médica, rehabilitación, desarrollo, bienestar mental y social, con un modelo que busca fortalecer la prevención y ampliar el acceso a servicios especializados.