Foro Económico 2026: Mayer Mizrachi pide que este espacio se abra a los alcaldes de la región

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante su intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF, el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, marcó una postura clara sobre el rol de la tecnología y la necesidad de una red de gobiernos locales.

Mizrachi no solo asistió como ponente, sino que lanzó una propuesta para que este espacio de alto nivel se abra formalmente a los líderes locales.

Dijo que los alcaldes están en la primera línea y son los que tenemos que resolver el hueco, la basura y la seguridad de forma inmediata.

El alcalde centró su discurso en la modernización de la gestión municipal a través de la tecnología, la transparencia y la participación ciudadana. Su enfoque principal fue cómo transformar a ciudad de Panamá en una "Smart City" (Ciudad Inteligente) no solo mediante infraestructura, sino optimizando los procesos administrativos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Sobre la inteligencia artificial y la burocracia

Al hablar sobre la modernización del Estado, Mizrachi fue contundente sobre por qué su administración está apostando por la IA para auditar y gestionar la ciudad.

Puso a disposición de los alcaldes de la región el software para que puedan ejecutar las ferias de empleo que implementa el Municipio de Panamá.

Lo que nosotros estamos desarrollando en Panamá, como el software de las ferias de empleo o los sistemas de reporte ciudadano, lo ponemos a disposición de cualquier alcalde de la región de forma gratuita. Si una solución funciona en una ciudad latina, debería poder replicarse en todas".

Añadió que la tecnología es la herramienta principal para combatir la corrupción sistémica.

Un modelo de colaboración regional

El alcalde insistió en que los municipios no deben trabajar como islas, sino compartir sus éxitos tecnológicos.

Mizrachi cerró su participación reforzando que el éxito de una ciudad moderna depende de la agilidad.

