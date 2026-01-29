Foro Económico 2026: Presidente Rodrigo Paz destaca avances democráticos de Bolivia al cierre de la actividad

Durante el intercambio, el mandatario fue consultado sobre la evolución reciente de Bolivia, a lo que respondió que el país atraviesa un proceso de desarrollo basado en la voluntad popular y el fortalecimiento democrático, subrayando que estos avances se han logrado “con votos y sin un solo tiro”, en alusión a la resolución pacífica de los desafíos políticos.

Ciudad de Panamá, Panamá/En el último día del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, participó este jueves 29 de enero en la sesión plenaria de "Bolivia Hoy", donde respondió a diversas preguntas relacionadas con la situación política y social de su país, así como sobre el contexto regional.

Durante el intercambio, el mandatario fue consultado sobre la evolución reciente de Bolivia, a lo que respondió que el país atraviesa un proceso de desarrollo basado en la voluntad popular y el fortalecimiento democrático, subrayando que estos avances se han logrado “con votos y sin un solo tiro”, en alusión a la resolución pacífica de los desafíos políticos.

Te podría interesar: Mulino se reúne con el secretario general de la OEA, el patriarca Teodoro II y el presidente electo de Chile

En la plenaria también se abordó la situación en Venezuela, contexto en el que Paz reiteró la importancia de que los procesos políticos en la región se encaminen por vías democráticas y pacíficas, como base para la estabilidad y el desarrollo sostenible.

El discurso del presidente boliviano fue uno de los más destacados del foro, sobre todo durante la jornada previa, en la que participaron ocho jefes de Estado. Su intervención fue bien recibida al insistir no solo en la defensa de la democracia, sino también en la necesidad de avanzar hacia una mayor integración regional.

Paz señaló que uno de los principales retos de los gobiernos en América Latina es recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, señalando que sin legitimidad social no es posible consolidar procesos de desarrollo duraderos.

Con información de Elizabeth González.