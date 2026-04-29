El 'fortalecimiento del sistema democrático', tema abordado por el presidente Mulino con la bancada del PRD

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este miércoles 29 de abril una reunión con la bancada legislativa del Partido Revolucionario Democrático, en la que abordaron temas relacionados con el fortalecimiento del sistema democrático y el desempeño de los partidos políticos ante la ciudadanía.

Durante el encuentro, realizado en el Salón Paz del Palacio de las Garzas, el mandatario también intercambió criterios con los diputados sobre proyectos de ley considerados clave para impulsar el desarrollo del país, así como su iniciativa de reforma constitucional.

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Mulino estuvo acompañado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; el canciller, Javier Martínez Acha; y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Este encuentro forma parte de una serie de reuniones del Ejecutivo con distintas bancadas legislativas. El pasado lunes, el presidente también recibió a diputados del Realizando Metas, siendo esta la segunda reunión de este tipo en la semana.

Con Realizando Metas revisaron el estatus de varios proyectos enfocados en atender problemáticas sociales en el país. Entre ellos, se discutieron iniciativas vinculadas al servicio de agua potable, la mejora de carreteras y el respaldo a sectores productivos como el agropecuario.