Mulino dialoga con su bancada tras freno al proyecto de bioetanol y posibles llamado a sesiones extraordinarias

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este martes una reunión con la bancada de diputados del partido Realizando Metas, en la que se abordaron diversos temas de interés nacional.

De acuerdo con la información oficial, durante el encuentro el mandatario y los diputados revisaron el estatus de varios proyectos enfocados en atender problemáticas sociales en el país. Entre ellos, se discutieron iniciativas vinculadas al servicio de agua potable, la mejora de carreteras y el respaldo a sectores productivos como el agropecuario.

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Asimismo, se informó sobre las acciones que impulsa el Gobierno para mitigar el impacto del alto costo del combustible, en medio de la crisis internacional que ha presionado los precios de la energía.

La reunión se produce en un contexto político marcado por el reciente freno en la Asamblea Nacional al polémico proyecto de ley que buscaba regular el uso obligatorio del bioetanol. Además, ocurre cuando se prevé que el Ejecutivo realice un llamado a sesiones extraordinarias para la discusión de iniciativas de carácter económico.