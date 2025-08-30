Fallece el abogado y político Francisco 'Paco' Carreira

Carreira intervino muchas veces dando entrevistas para TVN Noticias, en temas como justicia, corrupción, transparencia, política, entre otros.

Ciudad de Panamá, Panamá/El abogado y político Francisco “Paco” Carreira Pitti falleció la noche del viernes 29 de agosto, según confirmaron fuentes cercanas a su familia este sábado. Carreira, ampliamente conocido por su destacada trayectoria en el ámbito jurídico y su participación en la política nacional, deja un legado de compromiso cívico y propuestas por la transparencia y la justicia en Panamá.

A lo largo de su carrera, Carreira se desempeñó como abogado internacionalista, profesor universitario y ex precandidato presidencial por libre postulación. Fue una figura crítica del sistema político tradicional y un firme defensor de las reformas institucionales, ganándose el respeto de sectores ciudadanos por su postura ética, su renuncia al fuero penal electoral y su impulso a políticas públicas centradas en empleo, salud, educación y lucha contra la corrupción.

Según se conoció, Carreira se encontraba hospitalizado desde hace varios días en un centro médico privado de la capital panameña.

Francisco Carreira Pitti nació el 6 de junio de 1949 en Boquete, Chiriquí. Obtuvo su licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá en 1976 y un Doctorado en Derecho de la Universidad de Notre Dame en 1978.

Carreira anunció en 2018 su precandidatura presidencial por libre postulación para las elecciones del 2019. En tanto, su aspiración la formalizó nuevamente en 2022, como candidato presidencial independiente bajo el Movimiento Político Unidad para las elecciones del 2024.

Durante esa campaña renunció al fuero penal electoral.

Juristas, políticos y miembros de la sociedad civil reaccionaron en redes sociales para destacar la vida de Carreira, a quien describieron como excelente profesional y persona.