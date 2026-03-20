Frente frío: Lluvias repentinas provocan tráfico y calles inundadas en la capital

Este fenómeno responde a la presencia de un frente frío que actualmente incide sobre el país y que podría mantenerse durante al menos 24 horas.

Ciudad de Panamá/Una lluvia inesperada sorprendió este viernes a residentes y conductores en distintos puntos de la Ciudad de Panamá, generando acumulación de agua en las vías y obligando a reducir la velocidad del tránsito vehicular.

Equipos de cobertura de TVN Noticias realizaron un recorrido por varias calles de la ciudad, donde se evidenció la afectación en la circulación, así como la presencia de tráfico lento, especialmente en zonas como la Cinta Costera. Asimismo, se reportaron calles anegadas en áreas cercanas a la avenida Nacional.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), este fenómeno responde a la presencia de un frente frío que actualmente incide sobre el país y que podría mantenerse durante al menos 24 horas.

“Ya con características estacionarias, ubicadas desde Costa Rica, posicionando al norte de Panamá y posteriormente hacia el arco de las Antillas Mayores. Este sistema ha estado generando estas nubosidades en zonas marítimas e incursionando hacia tierra firme y zonas continentales en gran parte del país”, explicó Rafael Morán, pronosticador del Imhpa.

En cuanto al pronóstico para el fin de semana, las autoridades indicaron que las lluvias continuarán, principalmente en la región del Caribe y en el occidente de Bocas del Toro. Mientras tanto, en el Pacífico se prevén precipitaciones intermitentes en sectores de Panamá Oeste y la capital.

El Imhpa mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias, por lo que recomienda a la población tomar precauciones ante posibles inundaciones, crecidas de ríos y afectaciones en la movilidad.

Con información de Jessica Román