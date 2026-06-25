Fuga masiva en La Joyita: recapturan a otro de los prófugos en San Miguelito

Se escondía en una residencia ubicada en el sector de Loma 9, en Paraíso.

Durante un operativo desarrollado en San Miguelito fue recapturado otro de los prófugos de La Joyita. Se trata de José Nicolás López Algandona, por quien la Policía Nacional ofrecía una recompensa de $4,000 por información que diera con su paradero.

La captura se llevó a cabo mediante un operativo de verificación y seguimiento realizado en una residencia ubicada en el sector de Loma 9, en Paraíso, según dio a conocer la Policía.

Luego de su aprehensión, López Algandona fue puesto a órdenes del Ministerio Público, que deberá llevarlo a audiencia para imputación del delito de evasión de un centro penitenciario.

López Algandona es uno de los reclusos que participó de la fuga masiva del pasado 1 de junio, y que permanecía detenido cumpliendo condena por delito contra la seguridad colectiva, en su modalidad de delitos relacionados con drogas.