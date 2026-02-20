Fundación Percusión en tu Barrio lleva música y prevención a comunidades vulnerables

Ciudad de Panamá/La fundación Percusión en tu Barrio impulsa un programa social que enseña a niños y adolescentes a tocar instrumentos de percusión como herramienta de prevención y desarrollo cultural.

Marcos Teófilo Colson, presidente de la organización, explicó que la iniciativa busca llevar oportunidades a jóvenes que nunca han tenido acceso a educación musical, especialmente en barrios populares de Panamá.

El proyecto nació desde la Ciudad del Saber con el objetivo de transformar realidades a través del arte. "Llevamos esta oportunidad y también hacemos un trabajo social; llevamos esa metodología para que la gente aprenda y conozca los diversos instrumentos", señaló Colson.

La propuesta no solo se enfoca en la técnica musical, sino en ofrecer una alternativa positiva frente a factores de riesgo como la delincuencia y la pertenencia a pandillas.

La fundación ha trabajado en sectores como San Joaquín, Curundú y Patio Pinel, donde la aceptación comunitaria ha sido amplia.

Según Colson, cuando los instrumentos suenan en el barrio, los niños se acercan con entusiasmo. "Apenas se suena una lata, el barrio queda lleno de chiquillos", comentó. Esta respuesta refleja el potencial del arte para movilizar y conectar a las comunidades.

Música: una puerta al desarrollo

La enseñanza de percusión está abierta a participantes desde los 5 años de edad, etapa en la que los niños ya muestran capacidad para seguir ritmos y coordinar movimientos.

"Para nosotros, la música es cultura; eso está en nuestra sangre. Usted toca en cualquier lado un tambor y llega la gente", expresó el fundador. Instrumentos como la clave, el wiro y los tambores de tamborito (caja, repicador, pujador) son parte del repertorio que se enseña de forma lúdica y accesible.

El programa está diseñado para incluir a toda la familia, promoviendo espacios de convivencia y aprendizaje colectivo. Además de la instrucción musical, se fomentan valores como la disciplina, el trabajo en equipo y el respeto, elementos clave para el desarrollo integral de los participantes.

Colson hizo un llamado a alcaldes, líderes comunitarios y actores sociales para sumar esfuerzos. "La delincuencia no es un problema solo de las autoridades. Hay mucha gente que tiene que involucrarse para tratar de eliminar esa anomia que hay en los barrios", afirmó.

La fundación realiza visitas comunitarias a nivel nacional y planea expandir su gira hasta Boca del Toro, donde ya mantienen coordinación con autoridades locales.

Para las familias interesadas en que sus hijos participen, la vía de contacto es la cuenta de Instagram de la fundación, donde pueden agendar visitas o solicitar información. Los líderes de barrio también pueden escribir directamente para coordinar la llegada del programa a sus comunidades.

La experiencia de Percusión en tu Barrio demuestra que el arte puede ser una herramienta poderosa de transformación social. Al ofrecer alternativas creativas y formativas, la iniciativa no solo enseña música, sino que construye rutas de vida alejadas de la violencia.

"Queremos llevar esta oportunidad para que los muchachos tengan una orientación diferente en sus vidas", concluyó Colson.