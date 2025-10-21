Gabinete autoriza contratación de $3.9 millones para soporte del Sistema Penal Acusatorio

De acuerdo con el Informe Técnico Fundado de la AIG , para formalizar este trámite de contratación excepcional se han establecido las condiciones técnicas relacionadas con la prestación de los servicios a la mencionada plataforma durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N. 125-25, que autoriza a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) a contratar, mediante procedimiento excepcional, a la empresa Inversiones Tecnológicas de América, S.A.

Este contrato, por el monto total de B/.3,904,740.30, cubre el “servicio de mesa de ayuda, optimización de base de datos, implementación de mejoras, capacitación, soporte y mantenimiento de los equipos de las salas de audiencias de la plataforma tecnológica del Sistema Penal Acusatorio en la República de Panamá”, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

La resolución aclara que desde 2023 la AIG, mediante el Contrato No.15-2024, Acto No. 2024-1-46-01-08-PE-000007, había contratado los servicios de esta empresa por doce (12) meses, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

Sin embargo, la prestación de servicios a la plataforma del Sistema Penal Acusatorio (SPA) continuó durante todo el año 2024 para garantizar su operatividad. Por ello, se hace necesaria la formalización de esta contratación para cancelar los servicios recibidos, con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal 2025, cuyos recursos están disponibles.

El documento justifica el procedimiento de contratación excepcional con dicha empresa debido a que es el único representante local autorizado del producto Plataforma TEMIX EBS, esencial para la gestión de las instituciones que administran el proceso del SPA.

