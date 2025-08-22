Gobierno aclara que el posible traslado del aeropuerto de Albrook, se encuentra en la fase de estudio preliminar

Ciudad de Panamá/El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría Nacional del Ferrocarril, informa que el proyecto del tren Panamá–David–Frontera se encuentra actualmente en fase de estudios técnicos, ambientales y financieros y que, en esta etapa, no se han tomado decisiones sobre la reubicación del Aeropuerto Marcos A. Gelabert (Albrook), ni sobre la ubicación final de las estaciones a lo largo del recorrido.

Cualquier alternativa en la ciudad capital será evaluada de manera integral y en estrecha coordinación con la Autoridad de Aeronáutica Civil, el Metro de Panamá y el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas, así como la participación de otras instituciones, gremios y actores relevantes.

Nota relacionada: Presentan proyecto del tren Panamá-David ante el embajador Kevin Marino Cabrera

La Secretaría Nacional del Ferrocarril explica que, por tratarse de una megaobra de alrededor de 500 kilómetros, los estudios requieren un tiempo mayor del esperado, pero son la garantía de que toda decisión será adoptada con responsabilidad, seriedad y transparencia, siguiendo estándares internacionales y buenas prácticas en planificación.

Dentro de este proceso, la firma norteamericana AECOM, encargada de liderar el plan maestro, tiene prevista la entrega de resultados de ingeniería y diseño para la primera fase de construcción del proyecto hasta Divisa, en octubre de 2025. Paralelamente, la Secretaría avanza con otros estudios especializados, entre ellos:

Estudio de LIDAR – servicio de levantamiento cartográfico, que permitirá contar con información precisa de topografía y territorio.

Estudio de suelos, indispensable para determinar condiciones geotécnicas del trazado.

Estudio de Impacto Ambiental (Categoría III), que por su alcance está previsto para concluir en el primer trimestre de 2026.

Avance de los SDIs (Solicitud de Información - Estudio de Mercado) correspondientes al modelo financiero integral y al estudio de demanda de pasajeros y carga, piezas fundamentales para la definición de viabilidad y etapas de implementación.

Se reiteró el compromiso de mantener informada a la ciudadanía a medida que los estudios avancen, y de comunicar de forma oportuna sus hallazgos y recomendaciones del proyecto.

Con este proceso, el Gobierno Nacional reafirma su convicción de avanzar en un proyecto de gran impacto para el desarrollo económico, logístico y social del país, siempre bajo un marco de institucionalidad y rigor técnico.