Gobierno destina B/.65.8 millones para estabilizar tarifas eléctricas y evitar aumentos a clientes de bajo consumo

Este fondo beneficia a aproximadamente 183 mil clientes , equivalentes al 99% de los residentes de Chiriquí y Bocas del Toro.

El Consejo de Gabinete aprobó aportes estatales por B/.65.8 millones destinados a los fondos de estabilización de la tarifa eléctrica, con el objetivo de mantener los descuentos aplicados a los clientes con un consumo inferior a 300 kilovatios hora (kWh) mensuales y evitar un incremento en sus facturas de electricidad.

La medida quedó establecida mediante las Resoluciones de Gabinete No. 92-26 y No. 93-26, que autorizan aportes de B/.21,952,409.81 al Fondo Tarifario de Occidente (FTO) y de B/.43,841,643.82 al Fondo de Estabilización Tarifaria (FET). En conjunto, los recursos ascienden a B/.65,794,053.63.

Los fondos corresponden a la compensación del primer semestre de 2026 a las empresas distribuidoras por los descuentos otorgados a clientes con tarifa de baja tensión simple (BTS). El mecanismo ya ha sido utilizado para compensar descuentos aplicados a usuarios de bajo consumo. En mayo pasado, por ejemplo, el Gobierno autorizó B/.64.6 millones para compensar los descuentos correspondientes al segundo semestre de 2025, beneficio que alcanzó a unos 930 mil clientes.

¿A quiénes beneficia?

El Fondo Tarifario de Occidente (FTO) está dirigido a clientes de sectores de Bocas del Toro, entre ellos Almirante, Guabito, Changuinola y áreas circunvecinas, así como Las Tablas, según lo establecido en las resoluciones.

Este fondo beneficia a aproximadamente 183 mil clientes, equivalentes al 99% de los residentes de Chiriquí y Bocas del Toro.

Por su parte, el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) cubre al resto del país y beneficia a unos 930 mil clientes atendidos por las empresas EDEMET, ENSA y EDECHI.

El objetivo del FET es estabilizar el precio de la energía para los consumidores de menor consumo, mediante la transferencia de recursos públicos a las empresas distribuidoras para compensar los descuentos aplicados en las facturas.

MEF gestionará las transferencias

Las resoluciones facultan al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para realizar las gestiones necesarias y transferir, de manera total o parcial, los recursos a ETESA, en su condición de fiduciario del FET y del FTO.

De esta manera, el Estado mantiene el esquema de compensación para los usuarios de bajo consumo y busca evitar que los costos correspondientes a los descuentos aplicados durante el primer semestre de 2026 sean trasladados directamente a las facturas de estos clientes.