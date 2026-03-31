Gobierno frena uso de combustible y viajes al exterior, mientras insta al teletrabajo en el sector privado

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado y generar ahorros que permitan atender a los sectores más vulnerables, sin afectar la continuidad de los servicios públicos.

Ante el impacto de la crisis energética global y el aumento sostenido de los precios internacionales del petróleo, el Gobierno Nacional ordenó la reducción del consumo de combustible y la limitación de viajes oficiales al exterior como parte de un plan de austeridad para enfrentar el alza de los precios del petróleo, al tiempo que reiteró su llamado a la empresa privada a implementar el teletrabajo como medida para mitigar el impacto económico.

La disposición, dirigida a los tres órganos del Estado, entidades descentralizadas, empresas públicas y organismos autónomos, busca mitigar los efectos del encarecimiento del combustible, la energía, el transporte y otros bienes esenciales, que han elevado el costo de vida.

Entre los principales lineamientos destaca la racionalización del consumo de combustible, que deberá mantenerse dentro de lo presupuestado para 2026, sin posibilidad de aumentos mediante traslados de partidas. No obstante, se contemplan excepciones para sectores clave como transporte público, seguridad y salud, bajo monitoreo permanente.

Además, las instituciones deberán reportar semanalmente su consumo de combustible, como parte de los mecanismos de control y fiscalización.

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La circular también establece una restricción temporal de viajes oficiales al extranjero y viáticos, limitándolos a casos estrictamente necesarios que no puedan resolverse de forma virtual. Quedan exceptuados los viajes financiados en su totalidad por organismos internacionales.

En cuanto a la gestión interna, el MEF promueve medidas como horarios escalonados desde las 7:00 a.m., uso compartido de vehículos oficiales, reducción de misiones institucionales y priorización de reuniones virtuales. Incluso, se contempla la suspensión de vehículos no esenciales.

Asimismo, se incentivará el uso de vacaciones acumuladas, especialmente en funcionarios que residan lejos de sus lugares de trabajo o que mantengan periodos pendientes.

Otro eje clave es la digitalización de procesos, con el impulso de trámites en línea, uso del correo electrónico y reducción del consumo de papel, en coordinación con la Autoridad de Innovación Gubernamental.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral para garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado y generar ahorros que permitan atender a los sectores más vulnerables, sin afectar la continuidad de los servicios públicos.

El MEF indicó que las medidas podrán ajustarse conforme evolucionen las condiciones del entorno internacional.