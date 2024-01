Exadministrador del Canal: Gobierno juega al 'ping pong' sobre construcción de embalse en río Indio

Ciudad de Panamá, Panamá/El canal de Panamá, una de las fuentes de ingresos principales y más importantes del país y del mundo, ha estado en los últimos meses, reiterando la problemática que están enfrentando por la falta de agua, la materia prima de sus operaciones.

La solución sería, según propone la ACP, utilizar al río Indio para obtener una nueva fuente de agua, sin embargo, el tema no se ha abordado con la importancia que se requiere.

En ese orden de ideas, el exadministrador del Canal (2012-2019), Jorge Luis Quijano, dijo en el programa Mesa de Periodistas del miércoles 17 de enero que, "el gobierno no entiende que si tiene la pelota" porque el "Canal no puede actuar sobre el terreno que no le pertenece o jurisdicción que no tiene".

Esto, con relación a las declaraciones hechas por el ministro para Asuntos del Canal, Arístides Royo, es que no se construiría un embalse en el río Indio “si los habitantes se oponen”. Respuesta que Quijano considera no es más que tirar la pelota, es decir "un ping pong".

Esta problemática por la falta de agua no solo perjudicaría aún más las operaciones del canal, sino también afectaría el consumo humano, pues a través de lago Gatún y Alajuela se abastece a más del 50% de la población.

No entiendo por qué quieren seguir tirándole la pelota al Canal, cuando ellos la han tenido desde un principio". — Jorge Quijano - Exadministrador del Canal de Panamá

De acuerdo al monitoreo que mantiene la ACP, el 2023 fue el segundo año más seco en toda la historia de la cuenca hidrográfica del canal, llovió 30 % menos en comparación con el promedio histórico, lo que permitió almacenar apenas el 50 % del agua que se necesita para suplir las demandas del recurso durante la temporada seca de este 2024.

Esta falta de lluvias, fue provocada por la incursión del fenómeno del Niño en el territorito panameño que, además provocará una prolongación de la temporada seca, según pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)

Con miras a mitigar esta situación y garantizar el recurso en las próximas décadas, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) entregó una serie de recomendaciones al Órgano Ejecutivo para asegurar y tomar los correctivos ‘a tiempo’ para continuar con las operaciones del Canal.

La propuesta contempla la construcción de un reservorio multipropósito en el río Indio, no obstante, depende de que los Órganos Ejecutivo y Legislativo aprueben una ley que defina los límites de la cuenca del Canal, incluyendo en ella la de río Indio, y también la eliminación de la restricción que tiene el Canal para la construcción de nuevos embalses.

Por ello la Junta Directiva del Canal, envió el 30 de septiembre de 2023, una propuesta al Ejecutivo en la que se solicitan estas acciones, sin embargo, hasta el momento nada se ha dicho. La propuestas realizada se fundamenta en estudios realizados por la ACP en donde confirmaron que el río Indio representa una fuente hídrica muy importante y, además, fue parte de los estudios contratados por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) durante el periodo 2017 -2020 para estudiar este afluente a profundidad.

Construcción

Según explicó Quijano, la construcción del nuevo embalse en el río Indio tardaría al menos unos 4 años, considera que no es complicada si se compara con la ampliación del Canal, lo que tomaría más tiempo sería la construcción de un túnel que conectaría el río Indio con Gatún. "Mucho más complejo fueron las exclusas que construir una presa en el río Indio", dijo el ingeniero.

El gobierno no planifica, el Canal si planifica". — Jorge Luis Quijano - Exadministrador de la ACP

Detalló que, en su momento, cuando se realizaron los estudios, la ACP mantuvo conversaciones 'informales' con los habitantes quienes se mostraron en su mayoría, abiertos a conocer más sobre el proyecto.

Retos ambientales

El próximo domingo 5 de mayo, miles de panameños tendrán el gran reto de elegir a quienes gobernarán al país en el próximo quinquenio. Uno de los principales retos que tendrán los nuevos gobernantes son principalmente, temas ambientales, uno es el canal de Panamá, y el otro es el cierre de la mina.

Sobre este tema Quijano dijo "desconocer" la gran afectación ambiental que se estaba realizando en la mina y se debe reconocer la decisión que tomó el pueblo.