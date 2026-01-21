Gobierno anuncia 37 proyectos de inversión que generarán más de 30 mil empleos en 2026

En la conferencia de prensa estuvieron representantes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), el Servicio Nacional de Migración y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme).

Ciudad de Panamá, Panamá/Autoridades de distintas instituciones del Estado participaron este martes en una conferencia de prensa interinstitucional, en la que se dieron a conocer proyectos de inversión que se ejecutarán durante este año con el objetivo de impulsar la generación de empleo en el país.

En la conferencia de prensa estuvieron representantes del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, la Caja de Seguro Social (CSS), el Servicio Nacional de Migración (SNM), la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), entre otros.

Durante el encuentro, se informó que el Gobierno tiene previstos 37 proyectos de inversión que estarán en ejecución a lo largo de 2026 y que generarán cerca de 10 mil empleos directos y unos 20 mil empleos indirectos, en distintas regiones del país.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, destacó que el trabajo articulado entre instituciones busca proteger la mano de obra panameña y garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y migratoria. Detalló que se han realizado 2.673 inspecciones laborales, muchas de ellas en coordinación con el SNM, que permitieron detectar 1.693 extranjeros laborando sin permiso de trabajo.

Por su parte, la directora encargada del Servicio Nacional de Migración, Erly Miranda, precisó que durante 2025 se desarrollaron operativos a nivel nacional, en los que se identificó a miles de trabajadores extranjeros en condición irregular, aplicándose las medidas correspondientes tanto a empleados como a empresas, conforme a la normativa vigente.

Programas de empleo y apoyo a Pymes

Desde Ampyme, las autoridades reiteraron el llamado a personas con discapacidad y a sus familiares a acercarse a la institución, al tiempo que anunciaron la ampliación del programa “Mi Primer Empleo”, con la creación de 5 mil nuevas plazas, financiadas con recursos provenientes de la venta del concentrado de la mina.

Otro de los anuncios relevantes estuvo relacionado con la salud ocupacional. El director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon, presentó los avances del programa de vigilancia médica ocupacional para trabajadores bananeros en la provincia de Bocas del Toro, como parte de la reactivación del sector.

El programa, de carácter preventivo, se desarrolla en tres fases e incluye evaluaciones médicas integrales, toma de muestras de laboratorio y jornadas de vacunación. Hasta la fecha, se han realizado 1,099 pruebas de laboratorio y 709 atenciones médicas.

Entre los hallazgos preliminares, se detectaron casos no diagnosticados de hipertensión y diabetes, afectaciones renales leves, molestias músculo-esqueléticas, parasitosis asociadas a las condiciones ambientales y algunos casos con alteraciones en la colinesterasa, lo que refuerza la importancia del enfoque preventivo. Las autoridades adelantaron que en los próximos días se ofrecerán más detalles sobre la ejecución de estos proyectos y programas.

Con información de Jessica Román