Gobierno renueva flota vehicular de seguridad con inversión superior a $3 millones

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno Nacional realizó este jueves el acto oficial de renovación y ampliación de la flota vehicular destinada a los estamentos de seguridad, con una inversión que supera los 3 millones de dólares.

En total, más de 200 vehículos serán distribuidos en distintas provincias del país, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa y mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias.

La nueva flota beneficiará a instituciones como la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio Nacional de Migración.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Abrego, explicó que 91 vehículos —entre motocicletas, sedanes y unidades especializadas— fueron adquiridos con presupuesto del Ministerio de Seguridad, por un monto aproximado de 3.1 millones de dólares. Además, adelantó que a finales de febrero se concretaría la compra adicional de alrededor de 70 vehículos, como parte del plan de fortalecimiento institucional.

Según detalló el ministro, los vehículos serán asignados a diferentes regiones, con énfasis en el interior del país. También se contempla la incorporación de unidades provenientes de otras entidades estatales que serán reasignadas antes de su descarte, con el fin de optimizar recursos dentro del Gobierno Central.

Otro aspecto destacado es que los vehículos cuentan con mantenimiento incluido por un periodo máximo de dos años. Parte de la flota corresponde a adquisiciones directas y otra a donaciones.

Con información de Yamy Rivas.