Gobierno no tiene planes de aumentar el impuesto a las bebidas alcohólicas, por ahora
Los temas tributarios se mantienen en constante revisión técnica, pero por el momento no existe ningún plan para el aumento de impuestos.
El viceministro de Economía y Finanzas, Fausto Fernández, aclaró que el Gobierno Nacional no contempla en este momento ningún incremento de impuestos ni ajustes en las tasas tributarias, en respuesta al comunicado que emitió el sábado la Cervecería Nacional en la que atribuía parte de su reestructuración operativa y despidos de personal al alza de los tributos del sector.
Este gobierno no ha pensado en subir ningún tipo de impuesto ni en hacer ningún ajuste de tasa. Sabemos que hubo ajustes en los impuestos a la cerveza hace algunos años, pero actualmente no hay nada nuevo de lo que se esté hablando en materia impositiva”, señaló Fernández.
El funcionario enfatizó que los temas tributarios se mantienen en constante revisión técnica, pero no existe ningún plan ni anteproyecto de ley relacionado con incrementos o modificaciones fiscales.
Hasta ahora no tenemos en los planes ningún anteproyecto de ley ni propuesta que contemple cambios en el tema impositivo en ninguno de los rubros”, reiteró el viceministro.
Consultado sobre el comunicado de Cervecería Nacional y las razones que motivaron la desvinculación de personal, citando entre otros factores, la baja en ventas y el aumento de impuestos a las bebidas alcohólicas, el viceministro Fernández indicó que no tiene contexto sobre lo ocurrido. “No puedo discutir sobre eso. No tengo información sobre qué pudo haber generado ese rumor”, respondió.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aclaró que mantiene su enfoque en la estabilidad económica y en fortalecer la recaudación existente sin recurrir a nuevos impuestos, reiterando que no hay medidas fiscales adicionales en discusión.