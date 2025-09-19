Gobierno prorroga suspensión de importación de rifles semiautomáticos en Panamá

El resuelto destaca que la medida busca proteger la integridad de la población y de los estamentos de seguridad, en un contexto donde se mantienen los reportes de incautación de armas de grueso calibre en el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) prorrogó, por un año más, la suspensión de la importación de rifles semiautomáticos en Panamá, medida que busca frenar la proliferación de armas de alto poder destructivo utilizadas en la comisión de delitos.

La decisión fue formalizada mediante el Resuelto N.° 010 del 29 de agosto de 2025, publicado en la Gaceta Oficial este viernes 19 de septiembre. La norma extiende la vigencia del Resuelto N.° 123 de septiembre de 2023, que ya había establecido esta restricción.

De acuerdo con el documento, la prohibición abarca la importación de rifles semiautomáticos, con excepción de los calibres .22 Short, .22 Long, .22 Long Rifle, .22 Magnum y .22 Hornet, los cuales seguirán permitidos en el territorio nacional.

Las autoridades señalaron que este tipo de armamento posee un alto poder destructivo debido a su alcance, cadencia de tiro y la velocidad supersónica de las balas. Según los reportes oficiales, varios de estos rifles han sido incautados en operativos contra grupos delincuenciales y utilizados en actos ilícitos en los últimos años.

El resuelto destaca que la medida busca proteger la integridad de la población y de los estamentos de seguridad, en un contexto donde se mantienen los reportes de incautación de armas de grueso calibre en el país.

No es la primera vez que se adopta esta restricción. Desde septiembre de 2021, mediante diferentes resueltos, el Gobierno ha venido renovando la suspensión de estas importaciones. La norma más reciente, ahora prorrogada, entrará en vigor el 20 de septiembre del presente año y se mantendrá hasta septiembre de 2026.