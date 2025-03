Gobierno reacciona a la venta de Hutchinson Ports a consorcio norteamericano BlackRock Inc.

El Gobierno Nacional anunció en un comunicado que velará por el cumplimiento de todas las regulaciones y leyes locales en la transacción entre el conglomerado CK Hutchison Holdings Ltd. y el consorcio estadounidense BlackRock-TIL, para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal, actualmente administrados por Panama Ports Company, filial de la empresa hongkonesa.

A través de un comunicado, el Gobierno destacó que, si bien se trata de un acuerdo entre compañías privadas, basado en intereses comerciales mutuos, la República de Panamá a través de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) velarán por el cumplimiento de todas las regulaciones y leyes locales antes de tomar cualquier decesión sobre la continuidad de la operación portuaria en el país.

Asimismo, la Contraloría General de la República continúa con la auditoría a Panama Ports Company, cuyos resultados serán un elemento clave en la evaluación de una posible nueva relación con el concesionario. El Gobierno reiteró su compromiso con la transparencia y la supervisión de cualquier proceso que impacte la infraestructura portuaria del país, asegurando que cualquier decisión se tomará en estricto apego a la legislación vigente.

Acuerdo en medio de las amenazas de Trump

Bajo una fuerte presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la firma Hutchison de Hong Kong anunció este martes que acordó ceder su participación en la operación de dos puertos sobre la ribera del Canal de Panamá a un consorcio estadounidense.

CK Hutchison Holdings venderá el 90% de sus acciones en Panama Ports Company (PPC) y otra serie de puertos a un grupo liderado por el gigante gestor de activos BlackRock por 19.000 millones de dólares, según un comunicado conjunto.

Hutchison es propietaria y opera los puertos de Balboa y Cristóbal en los extremos Pacífico y Atlántico del canal interoceánico. La venta del PPC "se llevará a cabo por separado una vez que el gobierno de Panamá confirme los términos propuestos para la compraventa", indicó el comunicado.

Desde que asumió el poder el 20 de enero, Trump ha denunciado el supuesto control del Canal de Panamá por parte de China. El mandatario republicano incluso amenazó con retomar el control de la vía interoceánica, causando protestas en el país centroamericano.

En un comunicado de prensa conjunto con los compradores, Hutchison señaló que el acuerdo estaba motivado por negocios, no por política. "Me gustaría destacar que la transacción es de naturaleza puramente comercial y no está relacionada en absoluto con las noticias políticas recientes sobre los puertos de Panamá", dijo el codirector general de CK, Frank Sixt.

"Esta transacción es el resultado de un proceso rápido, discreto pero competitivo en el que se recibieron numerosas ofertas y manifestaciones de interés", afirmó Sixt, quien describió el acuerdo elegido como "claramente en el mejor interés de los accionistas".

El director general de BlackRock, Larry Fink, dijo que la transacción demostró la capacidad de su firma para "ofrecer inversiones diferenciadas para los clientes", según el comunicado de prensa. "Estos puertos de clase mundial facilitan el crecimiento global", dijo Fink.

Transacciones entre partes

El anuncio está compuesto por transacciones entre las partes, una relacionada con PPC y la otra con otras participaciones de Hutchison en 43 puertos que comprenden 199 atracaderos en 23 países.

En febrero, el canciller estadounidense, Marco Rubio, visitó Panamá durante su primer viaje al exterior como secretario de Estado, prueba de la importancia del canal para la nueva administración. Rubio obtuvo un compromiso del presidente panameño, José Raúl Mulino, para salir de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta, el programa de construcción de infraestructura insignia de China.

Rubio también presionó para el libre paso de buques estadounidenses a través del Canal de Panamá, después de decir a los funcionarios panameños que era injusto que Estados Unidos estuviera en posición de defender la vital vía acuática y también pagar por su uso.

Desde el 2000, la Autoridad del Canal de Panamá, una entidad estatal autónoma que administra el canal con independencia del gobierno, ha modernizado con éxito las vías navegables y esclusas, de más de un siglo de antigüedad, para permitir el paso de buques cada vez más grandes. Un 5% del comercio mundial atraviesa el canal.