Vulneran otra vez la cuenta de Instagram de la Contraloría y eliminan sus publicaciones

Tras detectar lo ocurrido, el equipo de informática inició acciones inmediatas para recuperar el control del perfil institucional y evaluar el alcance del incidente.

Panamá/La cuenta oficial de Instagram de la Contraloría General de la República fue vulnerada la mañana de este 3 de mayo de 2026, en un incidente que provocó la eliminación total de sus publicaciones y activó protocolos de seguridad por parte de la institución.

De acuerdo con el comunicado, la afectación fue causada por terceros ajenos que lograron intervenir la cuenta oficial, "generando una alteración en su contenido y funcionamiento".

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La Contraloría General de la República informa a la ciudadanía que hoy, 3 de mayo de 2026, en horas de la mañana, la cuenta oficial de Instagram de la institución fue objeto de una vulneración por parte de terceros ajenos, la cual consistió en la eliminación de todas las publicaciones de la cuenta”, se lee en el comunicado de la entidad.

Tras detectar lo ocurrido, el equipo de informática inició acciones inmediatas para recuperar el control del perfil institucional y evaluar el alcance del incidente.

“Desde el momento en que se detectó la situación, el equipo de informática activó de inmediato los protocolos de seguridad y se encuentra trabajando para restablecer el acceso, recuperar el control total de la cuenta y determinar el alcance de lo ocurrido”.

La entidad advirtió que cualquier contenido difundido durante el tiempo en que la cuenta estuvo comprometida no debe considerarse como información oficial.

“La institución aclara que cualquier publicación, mensaje o contenido difundido durante este periodo no responde a información oficial ni autorizada por la Contraloría General de la República”.

En su mensaje, la Contraloría también ofreció disculpas a la ciudadanía y reiteró su compromiso con la seguridad de la información.

“La institución ofrece disculpas a la ciudadanía por los inconvenientes ocasionados y reitera su compromiso con la transparencia y la seguridad de la información, adoptando todas las medidas técnicas y administrativas necesarias para restablecer plenamente sus canales oficiales y prevenir situaciones similares”.