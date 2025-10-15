Hallan cuerpo sin vida de una persona cerca de un río en Bocas del Toro

Changuinola, Bocas del Toro/El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 70 años fue encontrado este miércoles 15 de octubre, cerca del río El Silencio, en Bocas del Toro.

Vecinos de la comunidad alertaron a las autoridades.

La zona fue acordonada para las primeras investigaciones entre la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Por el momento se desconoce la identidad de la persona.

Se esperan mayores detalles por parte de las autoridades en Bocas del Toro.

Con información de Nixon Miranda