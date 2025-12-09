Héctor Gallego: Tras informe de la CIDH, exfiscal destaca esfuerzos y limitaciones para encontrar sus restos

La CIDH presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 27 de agosto, señalando violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, libertad, conciencia y religión, así como la falta de garantías y protección judicial.

El exfiscal Rolando Rodríguez, quien reabrió en 1990 el caso por la desaparición del sacerdote colombiano Jesús Héctor Gallego durante la dictadura militar, reaccionó al reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluye que el religioso fue víctima de una desaparición forzada cometida por agentes del Estado panameño.

La CIDH presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 27 de agosto, señalando violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, libertad, conciencia y religión, así como la falta de garantías y protección judicial. El organismo pidió que Panamá indemnice a los familiares, implemente un plan de búsqueda verificable, brinde atención psicológica y médica, y continúe las investigaciones para identificar a todos los responsables materiales e intelectuales.

Rodríguez afirmó que las conclusiones de la CIDH coinciden con los hallazgos de la investigación retomada tras la invasión de 1989, cuando el caso, archivado en 1973, fue reabierto y llevado a juicio. El exfiscal recordó que el secuestro y desaparición del sacerdote estuvo a cargo de un aparato de contrainteligencia de la Guardia Nacional, que operaba con un nivel de secretismo superior incluso al del G2.

Aseguró que en su momento se logró llevar a juicio a tres personas, entre ellas Melbourne Constantino Walker, identificado como figura clave en los hechos que ocurrieron en 1971. “La investigación nos demostró que las decisiones venían de órdenes superiores y con un manejo cerrado, que incluso dejaba fuera a los mandos locales”, explicó.

Persisten vacíos y contradicciones

Sobre la petición de la CIDH de profundizar la búsqueda del sacerdote, Rodríguez reconoció que uno de los grandes pendientes es la localización de los restos de Gallego. Recordó que hallazgos en Motorpool generaron confusiones entre restos atribuidos a otras víctimas de la dictadura, como Heliodoro Portugal, lo que impidió llegar a conclusiones definitivas.

Añadió que este punto es esencial no solo para la reparación de la familia, sino también para avanzar en la posible canonización del sacerdote, pues se requiere una declaración formal de su muerte.

Nueva oportunidad para esclarecer el caso

Rodríguez considera que la acción de la CIDH abre una nueva oportunidad para que el Estado panameño retome interrogantes pendientes, entre ellos la cadena de mando y la participación de actores clave vinculados al aparato de inteligencia militar de la época.

“El informe tiene asidero y ayuda a completar lo que en su momento no pudo investigarse por limitaciones legales y de acceso a información”, expresó.

Recordó que Gallego es un santo martir, y es necesario ubicar los restos para su canonización.