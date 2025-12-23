Colón: Más de 200 historias de superación culminan en una graduación

El mensaje fue claro y contundente: no existen barreras para alcanzar las metas cuando hay voluntad de triunfar .

Colón/La perseverancia, el deseo de superación y las ganas de salir adelante fueron los ingredientes que marcaron la graduación de más de 200 jóvenes y adultos que culminaron sus estudios secundarios en el IPT Nocturno de Colón y en las extensiones de las telebásicas del Ministerio de Educación.

El mensaje fue claro y contundente: no existen barreras para alcanzar las metas cuando hay voluntad de triunfar. Así lo expresaron los propios estudiantes, quienes celebraron este logro en una emotiva ceremonia realizada en el Centro de Arte y Cultura, acompañados de familiares y seres queridos.

Para muchos, el camino no fue sencillo. Las responsabilidades laborales, familiares y personales se mezclaron con las exigencias académicas, haciendo del proceso un verdadero reto. Sin embargo, el esfuerzo valió la pena.

“Como ven, no soy tan joven y para mí es algo muy especial, porque era un ciclo que había que cerrar dentro de mi formación académica”, expresó uno de los graduandos.

Es un orgullo poder hacerlo, y creo que tuve un acompañamiento tremendo de los docentes, que fueron súper especiales con nosotros”, añadió con emoción.

Otro de los testimonios destacó la diferencia entre estudiar en la juventud y retomar las aulas en la adultez.

Es un proceso difícil, porque no es lo mismo estudiar cuando uno tiene 17 años que hacerlo ahora”, reconoció otra estudiante.

Sin embargo, el mensaje fue alentador: “Nunca es tarde, uno siempre tiene la oportunidad, y aquí ya la tengo”, agregó otra estudiante

Entre los graduandos también destacó una joven que decidió apostar por la tecnología como herramienta de crecimiento personal y profesional. “La estoy haciendo en informática”, señaló con orgullo, convencida de que esta formación le abrirá nuevas puertas en el mundo laboral.

Los estudiantes coincidieron en que el apoyo familiar fue fundamental para no abandonar el camino, especialmente en los momentos más difíciles, cuando tuvieron que combinar trabajo y estudio para cumplir su meta.

Ahora, tras recibir su diploma de bachillerato, estos nuevos graduados se preparan para continuar el trayecto de la vida: algunos seguirán estudios universitarios, mientras que otros buscarán mejores oportunidades de empleo, demostrando que la educación sigue siendo una herramienta clave para transformar realidades.

Con información de Néstor Delgado.