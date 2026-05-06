Hombre desaparece tras naufragio de una lancha en Colón

El incidente ocurrió en medio de fuertes lluvias y oleajes registrados en la zona. Cuatro personas viajaban en la embarcación cuando una ola los sorprendió, provocando que la lancha se volcara. Tres de los ocupantes lograron salir con vida, mientras que el cuarto permanece desaparecido.

Colón, Colón/Un hombre de aproximadamente 34 años se encuentra desaparecido desde la noche del martes 5 de mayo, tras el vuelco de una lancha en la desembocadura del río de la comunidad de Aguacate, en el distrito de Donoso, provincia de Colón.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en medio de fuertes lluvias y oleajes registrados en la zona. Cuatro personas viajaban en la embarcación cuando una ola los sorprendió, provocando que la lancha se volcara. Tres de los ocupantes lograron salir con vida, mientras que el cuarto permanece desaparecido.

Al lugar se trasladaron miembros del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), quienes, junto a moradores de la comunidad, mantienen un operativo de búsqueda en el área.

El director regional del Sinaproc, Jesús Murillo, informó que actualmente se mantiene un aviso de prevención debido a las condiciones climáticas recientes, aunque para este miércoles no se esperan lluvias hasta después del mediodía y el mar se presenta relativamente calmado.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a extremar medidas de precaución al navegar en ríos o en el mar, especialmente en embarcaciones artesanales. Entre las recomendaciones destacan verificar el estado de las lanchas, portar chalecos salvavidas y asegurarse de contar con suficiente combustible para evitar emergencias.

Hasta la tarde de este miércoles, las labores de búsqueda continúan sin resultados positivos.

Te puede interesar: Rescatan fauna silvestre en Darién: un mono capuchino y un tucán estaban en cautiverio

Con información de Néstor Delgado