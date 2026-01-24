Hombre muere tras riña con arma blanca en Cáceres, Arraiján

Con este caso, se registra el segundo homicidio en el distrito de Arraiján en lo que va del año 2026.

Arraiján/Un hombre de aproximadamente 42 años falleció la noche del viernes tras verse involucrado en una riña entre dos personas, ocurrida en las inmediaciones de una tienda en el sector de Cáceres, en el distrito de Arraiján.

De acuerdo con los primeros informes, durante el altercado, uno de los involucrados atacó con un arma blanca a la víctima, quien intentó huir del lugar, pero se desplomó a pocos metros a causa de las heridas.

El hombre fue trasladado en un vehículo particular hasta la Policlínica Blas Gómez Chetro de Arraiján, donde los médicos confirmaron su fallecimiento pese a los esfuerzos por salvarle la vida.

Las autoridades informaron que el presunto responsable se entregó posteriormente, quedando a disposición del Ministerio Público. Este sábado 24 de enero se realizaron las diligencias correspondientes para el inicio formal de las investigaciones y el esclarecimiento del hecho.

Con este caso, se registra el segundo homicidio en el distrito de Arraiján en lo que va del año 2026, lo que genera preocupación entre residentes y autoridades locales.

