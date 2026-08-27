Homicidios: La violencia vuelve a encender las alertas en Panamá y San Miguelito que acumulan al menos 10 esta semana

Solo durante esta semana se han registrado al menos 10 homicidios, varios de ellos vinculados, según las autoridades, a posibles disputas entre grupos y estructuras criminales.

Ciudad de Panamá/Una nueva ola de violencia mantiene en alerta a la población de los distritos de Panamá y San Miguelito. Solo durante esta semana se han registrado al menos 10 homicidios, varios de ellos vinculados, según las autoridades, a posibles disputas entre grupos y estructuras criminales.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, reconoció que durante los últimos días se ha presentado un incremento en la incidencia de homicidios respecto a semanas anteriores.

“En efecto, hemos tenido una incidencia un poco más elevada a semanas anteriores. Durante el mes hemos tenido una contención importante”, explicó Fernández.

El funcionario señaló que los casos responden a diferentes circunstancias. Algunos estarían relacionados con conflictos entre parejas, mientras que otros apuntan a rencillas delincuenciales entre grupos y estructuras criminales, una de las principales líneas de investigación que mantienen las autoridades.

Para el sociólogo José Lasso, el escenario refleja la penetración del crimen organizado en distintos sectores de la sociedad y el reclutamiento de jóvenes para actividades delictivas.

“Esto es el resultado de la presencia de un crimen organizado, que ha permeado directamente en las comunidades y utilizado nuestros jóvenes. Se han creado estructuras cada vez más organizadas dentro de la comunidad, generando las figuras de sicariato”, sostuvo Lasso.

Ante el aumento de los hechos violentos, la seguridad vuelve a estar en el centro del debate y plantea la necesidad de reforzar las estrategias para combatir a las organizaciones criminales.

Fernández aseguró que la Policía Nacional trabaja en el fortalecimiento de sus capacidades operativas y tecnológicas, además de la implementación de estrategias dirigidas a contener las estructuras dedicadas a actividades delictivas.

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“El tema de la seguridad no es un tema que se construye de un día para otro. Nosotros hemos estado desde que entramos a la administración buscando las mejores prácticas, dotando a los uniformados de la mejor forma que podemos para que hagan su trabajo”, manifestó.

El director de la Policía Nacional agregó que la institución también ha incorporado tecnología y mantiene como uno de sus principales retos la lucha contra las estructuras criminales.

Según Fernández, hasta el momento se han logrado contener y capturar cerca de 59 estructuras criminales mediante diferentes operaciones policiales.

Investigan doble homicidio en el Corredor de los Pobres

Entre los hechos que permanecen bajo investigación se encuentra el doble homicidio registrado en el área conocida como Corredor de los Pobres, donde las autoridades mantienen abierta una línea investigativa para determinar las circunstancias y el móvil del ataque.

Fernández señaló que la modalidad utilizada en algunos de estos asesinatos podría estar relacionada con organizaciones criminales y con la intención de enviar mensajes dentro de estos grupos.

“La mayoría de estos asesinatos que se dan con este tipo de hazaña tienen que ver con crimen organizado. Esa es la realidad. No es normal que disparen ocho, diez veces contra un vehículo o 15 veces contra una persona; eso es evidentemente mandando un mensaje hacia alguien”, indicó.

Las investigaciones continúan para establecer responsabilidades y determinar si los casos registrados durante los últimos días guardan relación entre sí.

Las estadísticas del Ministerio Público reflejan la magnitud del problema. Entre enero y julio de este año se han contabilizado 70 homicidios en el distrito de San Miguelito.

En el distrito de Panamá, durante el mismo periodo, se reportaron 153 homicidios, convirtiéndolo en uno de los territorios con mayor incidencia de este delito.

Las autoridades aseguran que continuarán desarrollando operativos y acciones de inteligencia para enfrentar a las organizaciones criminales, mientras expertos advierten sobre la necesidad de atender también las condiciones sociales que favorecen el reclutamiento de jóvenes por parte de estas estructuras.

Con información de Jessica Román