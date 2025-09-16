Hospital Aquilino Tejeira suspende temporalmente varios servicios por falta de agua y fallas eléctricas

Coclé/El Ministerio de Salud (Minsa) informó este martes 16 de septiembre que el Hospital Aquilino Tejeira, en la provincia de Coclé, atraviesa una situación crítica que afecta de forma directa la prestación de sus servicios médicos.

El problema se originó por una interrupción en el suministro de agua potable, a raíz de fallas registradas en la planta potabilizadora de Penonomé. A este inconveniente se sumó una falla eléctrica provocada por variaciones de voltaje en todo el sector, lo que impidió el funcionamiento de los dos pozos de agua con los que cuenta el hospital para responder a contingencias de este tipo.

“Como consecuencia de la situación actual, nos hemos visto en la necesidad de suspender, por el día de hoy, las cirugías electivas del programa quirúrgico, así como los servicios de consulta externa”, indicó la institución en un comunicado.

El servicio de urgencias continúa operativo, aunque de manera limitada, y solo se atenderán casos de extrema gravedad. El Minsa aclaró que, de restablecerse el suministro de agua potable y energía eléctrica, las atenciones se reanudarán con normalidad a partir del miércoles 17 de septiembre.

La entidad también anunció que se coordinó con hospitales de la región para garantizar el traslado de pacientes que requieran intervenciones quirúrgicas o atención especializada que no pueda brindarse en las actuales condiciones.

El Ministerio agradeció la comprensión de la ciudadanía frente a esta situación extraordinaria y reiteró su compromiso de velar por la salud y el bienestar de los pacientes. Además, aseguró que se trabaja en conjunto con las autoridades competentes para restablecer, a la mayor brevedad, las condiciones necesarias que permitan el funcionamiento pleno del hospital.