Hospital 'Chicho' Fábrega de Veraguas opera con dos quirófanos tras filtraciones en el área de operaciones

La situación se originó durante el fin de semana, luego de que una tubería de agua en el área de hemodiálisis se rompiera, provocando filtraciones hacia el techo del salón de operaciones.

Veraguas/El Hospital Luis “Chicho” Fábrega, en la provincia de Veraguas, mantiene habilitados dos quirófanos para atender intervenciones de emergencia, mientras se realizan trabajos de reparación y limpieza en el área de operaciones.

La situación se originó durante el fin de semana, luego de que una tubería de agua en el área de hemodiálisis se rompiera, provocando filtraciones hacia el techo del salón de operaciones.

Ante esta situación, la dirección médica activó medidas para garantizar la atención de los pacientes y, de ser necesario, coordinar traslados con hospitales cercanos como parte del apoyo de la red hospitalaria nacional.

La directora médica del hospital, Dra. Sirly Reyes, explicó que actualmente se trabaja en la reparación del techo del salón de operaciones y, de manera simultánea, en la limpieza de los ductos del sistema de aire acondicionado.

“Tenemos esto como una primera medida y el apoyo de toda la red hospitalaria del país. Estamos realizando no solamente la reparación del techo del salón de operaciones, sino también la limpieza de los ductos de aire acondicionado. Eran los trabajos que se tenían que hacer y aprovechamos el momento para realizarlos simultáneamente y poder optimizar el tiempo”, indicó Reyes.

Mientras avanzan las labores, el hospital continúa realizando intervenciones quirúrgicas en los dos quirófanos habilitados, principalmente procedimientos de emergencia.

La dirección médica señaló que se mantienen las coordinaciones con otros centros hospitalarios de la región para efectuar traslados en caso de que algún paciente requiera atención que no pueda ser brindada temporalmente en el hospital.

Las autoridades mantienen los trabajos de reparación y limpieza con el objetivo de restablecer las condiciones habituales del salón de operaciones en el menor tiempo posible.

Con información de Ney Castillo