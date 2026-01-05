Hospital Tzanetatos implementa nuevo sistema en busca de brindar diagnósticos de cáncer más rápido

Esta plataforma permite procesar, almacenar y gestionar con mayor rapidez la información relacionada con biopsias y análisis de laboratorio.

Ciudad de Panamá/En el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos buscan reducir los tiempos de espera para la entrega de resultados de biopsias, fundamentales para el diagnóstico de enfermedades como cáncer, infecciones y afecciones autoinmunes, tras la implementación de una nueva plataforma informática.

Esta nueva tecnología, implementada en el Laboratorio de Diagnóstico, optimiza la productividad al facilitar el registro, la evaluación y el reporte de los resultados de manera más ágil y eficiente, lo que resulta en un beneficio directo para los pacientes al acortar los tiempos de respuesta.

Francisco Guerra, jefe del Servicio de Patología, explicó que la plataforma no solo beneficia a este hospital, sino también a unidades ejecutoras cercanas de la Caja de Seguro Social (CSS). Destacó además que el sistema permite a los patólogos acceder y analizar muestras de forma remota, colaborar con especialistas a distancia y comparar estudios para lograr diagnósticos más precisos.

Este Servicio de Patología procesa entre 300 y 700 biopsias mensualmente. Los diagnósticos provienen tanto del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos como del Hospital Regional de Chepo, la Policlínica Dr. José Joaquín Vallarino, en Juan Díaz, y diversas Unidades Locales de Atención Primaria en Salud (Ulaps) del área.

Los datos se generan en el área de Histología —donde se realiza el estudio microscópico de los tejidos— y luego se registran en el sistema para su acceso por parte del personal médico autorizado.

