Investigan muerte de un hombre por presunta descarga eléctrica en Coclé

Antón, Coclé/Un hombre de al menos 40 años murió tras recibir una fuerte descarga eléctrica, en un hecho registrado a orillas de la vía Interamericana, en dirección hacia el interior del país, a la altura del distrito de Antón, en la provincia de Coclé.

De acuerdo con informes preliminares, la víctima habría sido sorprendida por una corriente eléctrica proveniente de transformadores ubicados en el área, cuando presuntamente intentaba hurtar cables del tendido eléctrico. No obstante, esta versión se mantiene bajo verificación oficial, mientras avanzan las investigaciones.

Al lugar acudió personal del Cuerpo de Bomberos de Coclé, tras recibir la alerta sobre el incidente. Sin embargo, al llegar al sitio, los paramédicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

También se apersonó personal de la empresa distribuidora de electricidad, que atendía múltiples quejas por constantes fluctuaciones del servicio eléctrico en el distrito, encontrándose con este lamentable suceso durante su intervención en el área.

La Fiscalía Regional de Coclé, con el apoyo de agentes de la Policía Nacional, mantiene abiertas las investigaciones para determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos que derivaron en la muerte de este hombre.

Con información de Nathali Reyes