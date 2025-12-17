Autoridades médicas en Veraguas llaman a la moderación durante fiestas de fin de año

Por años, durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, se registra un aumento en las atenciones de urgencias, principalmente por intoxicaciones asociadas al consumo excesivo de alcohol y accidentes de tránsito.

Santiago, Veraguas/Desde el Hospital Regional Dr. Luis “Chicho” Fábrega, en la provincia de Veraguas, las autoridades de salud hicieron un llamado a la población a evitar los excesos durante las festividades de fin de año, especialmente en el consumo de alcohol, la ingesta de alimentos y las movilizaciones en carretera.

Por años, durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, se registra un aumento en las atenciones de urgencias, principalmente por intoxicaciones asociadas al consumo excesivo de alcohol y accidentes de tránsito.

Te podría interesar: Canal de Panamá entrega al Estado $2,965 millones en dividendos

“Nuestro hospital, como siempre preparado para estas fechas navideñas 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero, son los días más álgidos en cuanto al ingreso de pacientes. Tenemos una cobertura completa dentro de nuestro hospital”, señaló la Dra. Sirly Reyes, directora de este hospital, al explicar que la mayoría de los casos están relacionados con bebidas alcohólicas y siniestros viales.

A pesar del incremento esperado durante estas fiestas, autoridades del hospital aseguraron estar preparados para atender todo tipo de emergencias, con cobertura completa en el cuarto de urgencias y las distintas superespecialidades.

A su vez, informaron que no solo estas instalaciones médicas se encuentran en alerta, sino que toda la red de cuartos de urgencias de la provincia está habilitada para responder ante situaciones graves que requieran atención inmediata o traslados médicos.

Con información de Ney Castillo