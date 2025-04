'Mientras haya uno que no esté trabajando, el país fracasó', manifestó Molinar sobre paro de docentes

El segundo día de paro convocado por gremios docentes ha provocado irregularidades en las clases en varias provincias de Panamá. Ante esta situación, la ministra de Educación, Lucy Molinar, se pronunció la mañana de este 24 de abril de 2024.

"Mientras haya uno que no esté trabajando, el país fracasó", declaró la ministra Molinar, enfatizando la preocupación del gobierno por los estudiantes afectados por el paro.

"Yo sigo insistiendo en que, mientras haya un niño que no tiene un docente enfrente, ese niño es nuestra preocupación. Y vamos a seguir apelando a la conciencia de todos que no podemos seguir en esto, no se puede", declaró la ministra.

La ministra también se refirió a las acciones de algunos docentes durante el paro: "En la vida la libertad nos da... nos da la posibilidad de elegir de qué lado queremos estar".

Estas declaraciones se dieron en el marco de la instalación de las comisiones de ética del educador, que se renuevan en cada administración. Estas comisiones se encargan de resaltar las buenas prácticas de los docentes.

Código de ética

“El educador panameño tiene su código de ética y nosotros desde el principio hicimos la actualización y se vienen activando en todas las regiones educativas con actividades de resaltar las buenas prácticas y el desenvolvimiento de nuestros docentes, sobre todo ese reconocimiento al trabajo que realizan en el aula”, señaló Agnes de Cotes, viceministra de Educación.

Cotes agregó que todas las regiones educativas establecen una ruta y diferentes actividades para ir desarrollando a lo largo del año escolar.

Además, se anunció la convocatoria al concurso Orden Manuel José Hurtado 2025, cuyo llamado se abrirá a partir del 1 de julio.

Con datos de Luis de Jesús Mendoza.