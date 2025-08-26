Idaan reparará potabilizadoras con empresas cuestionadas y contratos directos

Entre las contrataciones destaca que una misma empresa fue beneficiada en dos proyectos y otra estuvo vinculada al escándalo de Blue Apple.

Planta potabilizadora de Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. / Cortesía/Idaan

Panamá/El Consejo de Gabinete avaló cuatro contrataciones directas para que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) inicie la rehabilitación de plantas potabilizadoras en distintas regiones del país.

Las contrataciones, con vigencia de poco más de tres años y medio, fueron aprobadas por el Gabinete el pasado martes 19 de agosto y publicadas el martes 26 en la Gaceta Oficial.

La rehabilitación de las plantas ocurre en medio de las constantes quejas ciudadanas por la falta de agua potable en diversas regiones del país.

