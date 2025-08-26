Idaan reparará potabilizadoras con empresas cuestionadas y contratos directos
Entre las contrataciones destaca que una misma empresa fue beneficiada en dos proyectos y otra estuvo vinculada al escándalo de Blue Apple.
Panamá/El Consejo de Gabinete avaló cuatro contrataciones directas para que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) inicie la rehabilitación de plantas potabilizadoras en distintas regiones del país.
- Planta potabilizadora de Chepo 1: contrato por $7,191,273.03 otorgado a Cox Energy, S.A., representada legalmente por Martín Ignacio Sucre Champsaur.
- Planta potabilizadora de Farallón (Coclé): contrato por $3,671,316.59, también adjudicado a Cox Energy, S.A.
- Planta potabilizadora de Parita (Herrera): contrato por $4,578,576.91 otorgado a Constructora Rodsa, S.A., representada por Juan Alexis Rodríguez Sáez. Esta empresa fue mencionada en el caso Blue Apple y alcanzó un acuerdo eficaz con la Fiscalía.
- Planta potabilizadora de Yaviza (Darién): contrato por $4,498,763.55 adjudicado a Constructec Ingeniería, S.A., representada por Vitaliano Cáceres.
Las contrataciones, con vigencia de poco más de tres años y medio, fueron aprobadas por el Gabinete el pasado martes 19 de agosto y publicadas el martes 26 en la Gaceta Oficial.
La rehabilitación de las plantas ocurre en medio de las constantes quejas ciudadanas por la falta de agua potable en diversas regiones del país.