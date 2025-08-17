Identidad y tradición antonera se lucen en la quinta versión de la Pollera Picarona

Los jóvenes participaron con entusiasmo, afirmando que sus abuelos les inculcan desde pequeños el valor de la cultura local.

Antón, Coclé/En Antón, cientos de personas disfrutaron de la quinta versión del Desfile de la Pollera Picarona, un traje típico panameño que se ha convertido en símbolo de identidad antonera.

Más de 50 delegaciones recorrieron las principales calles del distrito, resaltando la belleza de la mujer antonera ataviada con la tradicional zaraza de flores grandes, camisas con labores o bordados sencillos y los característicos “pimpollos”, tembleques multicolores confeccionados con plumas de gallina que aportan el toque distintivo a esta vestimenta única.

Zeida Fernández, miembro del comité organizador, explicó que la pollera picarona se distingue porque sus flores son medianas o grandes, a diferencia de las utilizadas en otras regiones. “Es la mujer antonera quien expresa, con orgullo, el sentimiento de vestir una montuna única a nivel nacional: la pollera picarona”, destacó.

Dayra Vásquez, reina del Carnaval de Antón 2025, subrayó la importancia de mostrar al país las culturas y tradiciones de cada provincia. Por su parte, Aimeth Aguilar, reina del Festival del Toro Guapo 2023, aseguró que las costumbres antoneras se transmiten desde la niñez.

Los jóvenes también participaron con entusiasmo, afirmando que sus abuelos les inculcan desde pequeños el valor de la cultura local.

El desfile, que lleva el nombre de Dora Samaniego, rinde homenaje a una antonera que dedicó su vida a preservar esta vestimenta, usada por las abuelas en las celebraciones de carnaval. La comunidad espera que esta tradición continúe fortaleciéndose en los próximos años.

Información de Nathali Reyes