Ifarhu anuncia que segundo pago del Pase-U beneficiará primero a estudiantes que no interrumpieron el ciclo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que el segundo desembolso del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) se realizará inicialmente para alrededor del 80% de los estudiantes beneficiarios, que fueron quienes no vieron el ciclo escolar perjudicado por la huelga docente.

La entidad explicó que el 20% restante recibirá su pago en una fecha posterior, debido a que no asistió a clases durante la huelga docente. El desembolso para este grupo se efectuará una vez el Ministerio de Educación (Meduca) entregue los informes que confirmen la recuperación de contenidos y la calificación del primer trimestre.

Carlos Godoy, director de la entidad, afirmó que la condición para recibir este beneficio es que el estudiante haya asistido a clases, por lo que existirá esta brecha entre los estudiantes.

En total, el segundo pago del Pased-U destinará más de 64 millones de dólares. El director indicó que aún evalúa las próximas fechas de pago, ya que en el primer desembolso se detectaron errores que están siendo corregidos.

El programa establece como condición principal para el desembolso que los estudiantes hayan asistido a clases, razón por la que solo aquellos que cumplieron con esta norma recibirán el beneficio de inmediato.

Información de Joselyn Mosquera